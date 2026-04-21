Ιδιάζουσα κατάσταση στον τουρισμό διαπίστωσε χθεσινή διευρυμένη σύσκεψη

Η κατάσταση στον τουρισμό είναι ιδιάζουσα, όπως διαπιστώθηκε κατά τη χθεσινή διευρυμένη σύσκεψη στο Υφυπουργείο Τουρισμού, με τους φορείς να συντονίζουν τις ενέργειες τους για ανατροπή των αρνητικών δεδομένων.

Όπως διαπιστώθηκε, η ζήτηση είναι μειωμένη ενώ τις τελευταίες εβδομάδες έχουν ξεκινήσει να παράγονται θετικότερα μηνύματα.

Σημειώνεται ότι αυτήν την εβδομάδα αναμένεται η επανεκκίνηση των πτήσεων προς την Κύπρο από το Ισραήλ, η Πολωνία προχώρησε σε αναβάθμιση της ταξιδιωτικής οδηγίας για την Κύπρο και έρευνα της TUI περιλαμβάνει την Πάφο και Λεμεσό στο top 10 των πιο πιο φιλικών προς τις οικογένειες προορισμών. Στο θετικό κλίμα συνέτεινε ακόμη η Άτυπη Σύνοδος Υπουργών Τουρισμού της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο.

Απόψεις και εισηγήσεις

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υφυπουργείου, οι παρευρισκόμενοι αντάλλαξαν απόψεις σε σχέση με τα υφιστάμενα δεδομένα και κατέθεσαν τις εισηγήσεις τους για τις επόμενες ενέργειες που απαιτούνται με σκοπό την ανατροπή της τρέχουσας κατάστασης στον τομέα του τουρισμού που χαρακτηρίζεται από μειωμένη ζήτηση.

Στη σύσκεψη παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του ΚΕΒΕ και της ΟΕΒ, των τουριστικών φορέων ΠΑΣΥΞΕ, ΣΤΕΚ, ACTTA, ΠΑΣΥΔΙΞΕ και εκπρόσωποι της διαχειρίστριας εταιρείας των αεροδρομίων Hermes Airports.

Όπως τονίζει το Υφυπουργείο, οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν ότι ο τομέας του τουρισμού έχει να αντιμετωπίσει μια ιδιάζουσα κατάσταση και κατέγραψαν το γεγονός ό,τι έχουν ξεκινήσει να παράγονται θετικότερα μηνύματα τις τελευταίες εβδομάδες, σε σχέση με τις προηγούμενες.

Συμφώνησαν επίσης, ότι απαιτείται σταθερή αλληλοενημέρωση και συλλογική προσπάθεια, ενδυναμώνοντας την μεταξύ τους συνεργασία και συνεχίζοντας ενωμένοι, προς όφελος του τομέα του τουρισμού και κατ’ επέκταση της Κυπριακής οικονομίας.