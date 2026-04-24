Δημοσκόπηση OMEGA: Σενάρια απο έξι ως και δέκα κόμματα στη βουλή - Τα ποσοστά και η πρώτη θέση

Μια ακόμη μέτρηση της κοινής γνώμης η οποία μεταδόθηκε χθες βράδυ από το OMEGA για τις επιδόσεις των κομμάτων ενόψει των βουλευτικών εκλογών oι οποίες θα πραγματοποιηθούν σε ένα μήνα από τώρα, αναδεικνύει την μεγάλη μάχη για την πρωτιά μεταξύ ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ. Ταυτόχρονα επιβεβαιώνεται και μια εξελισσόμενη μάχη για τις πιο κάτω θέσεις έστω και αν σε μια ακόμη μέτρηση, το ΕΛΑΜ ακολουθεί τους δύο μεγάλους.

Η δημοσκόπηση τις εταιρίας Pulse για την πραγματοποίηση της οποίας έχουν παρθεί 1000 πετυχημένες συνεντεύξεις αναδεικνύει ακόμη και μια στάση απογοήτευσης της κοινής γνώμης αναφορικά με την «κατεύθυνση πραγμάτων στην Κύπρο». Στο συγκεκριμένο ερώτημα ένα ποσοστό που φθάνει στο 68% θεωρεί ότι η χώρα κινείται προς την λάθος κατεύθυνση ενώ μόνο το 15% θεωρεί ότι η χώρα κινείται προς την σωστή κατεύθυνση.

Πλήρης απογοήτευση

Στην δημοσκόπηση τίθεται και το ερώτημα αναφορικά με την ικανοποίηση της κοινής γνώμης από το έργο της απελθούσα ήδη Βουλής. Σύμφωνα με την μέτρηση ένα ποσοστό της τάξης του 78% δηλώνει πως δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο/όχι και τόσο. Ενώ μόλις το 18% δηλώνει ότι πολύ/αρκετά ικανοποιημένη από το έργο της Βουλής.

Σε σχέση με την δύναμη των κομμάτων ένα μήνα πριν εκλογή αναμέτρηση καταγράφονται ενδιαφέροντα ευρήματα. Ο ΔΗΣΥ βρίσκεται στην πρώτη θέση με 17% , το ΑΚΕΛ 16% το ΕΛΑΜ με 11%. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται το ΑΛΜΑ με ποσοστό της τάξης του 9,5% με αύξηση από την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρίας κατά 1.5%. Ακολουθεί η Άμεση Δημοκρατία με ποσοστό 7% , το ΔΗΚΟ με 6% . Σε μια ακόμη μέτρηση το ΒΟΛΤ καταγράφει ποσοστά που το οδηγούν στη νέα Βουλή (3,5) ενώ ακολουθούν η ΕΔΕΚ και το Κίνημα Οικολόγων με 2,5%

Στη μέτρηση της Pulse γίνεται και μια απόπειρα πρόβλεψης για τις έδρες των κομμάτων στη βουλή με βάση τα ευρήματα στήριξης των πολιτικών σχηματισμών.

Η εταιρεία επεξεργάζεται τρία σενάρια με την αντιπροσώπευση στη βουλή έξι ως οκτώ κομμάτων αλλά και στην πιθανότητα παρουσίας στη βουλή ως και δέκα κομμάτων.

Σε όλα τα σενάρια διαφαίνεται ένα πολύ ενδιαφέρον συμπέρασμα: Ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να προκύψει μια Βουλή η οποία θα έχει δυσλειτουργικά χαρακτηριστικά με πιθανώς αδύνατες κοινοβουλευτικές συμμαχίες

Να σημειωθεί ακόμη πως στη παράσταση νίκης το 58% δηλώνει πως θα κερδίσει την πρωτιά ο ΔΗΣΥ ενώ 16% προκρίνει νίκη του ΑΚΕΛ. Το ΑΛΜΑ είναι το τρίτο κόμμα στην παράσταση νίκης αφού το 9% υποστηρίζει ότι αυτό θα κερδίσει την εκλογή.