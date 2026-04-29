«Σηκωθείτε πάνω, εγώ σηκώθηκα»: Η Ραμόνα Φίλιπ ανακοίνωσε την υποψηφιότητά της για τις βουλευτικές εκλογές (βίντεο)

Την υποψηφιότητά της στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές με το «Σήκου Πάνω» για την επαρχία Λευκωσίας ανακοίνωσε η Ραμόνα Φίλιπ.

Όπως αναφέρει σε βίντεο η σύζυγος του ιδρυτή του κόμματος, Χριστόφορου Τορναρίτη, «δεν ήταν εύκολη απόφαση».

«Για χρόνια έχω μάθει να εκφράζομαι μέσα από τη δουλειά μου, να δημιουργώ, να εξελίσσομαι, να αποδεικνύω πρώτα στον εαυτό μου ότι μπορώ και μετά να συνεργάζομαι με άλλους για να βγει ένα καλό αποτέλεσμα, αυτόν τον δρόμο τον ξέρω καλά», προσθέτει η σχεδιάστρια μόδας στο βίντεο της εξαγγελίας της.

Προσθέτει παράλληλα ότι «κάποια στιγμή δεν φτάνει μόνο να δημιουργείς, θέλεις να συμμετέχεις, να παίρνεις θέση, να προσφέρεις στο ευρύτερο κοινό» και γι’ αυτό έκανε το βήμα ανακοινώνοντας την υποψηφιότητά της.

«Είμαι έτοιμη να αναβλώ δράση, με ευθύνη, επιμονή, πίστη και καθαρή συνείδηση. Στο τέλος της ημέρας η αλλαγή ξεκινάει από εμάς», αναφέρει η ίδια και προσθέτει καταληκτικά: «Σηκωθείτε πάνω, εγώ σηκώθηκα».

