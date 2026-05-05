Στο μικροσκόπιο της Νομικής Υπηρεσίας οι καταδίκες υποψηφίων

Η υποβολή των υποψηφιοτήτων θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη. Ωστόσο, υπάρχει το ενδεχόμενο ορισμένοι υποψήφιοι να μην περιληφθούν τελικά, στο ψηφοδέλτιο των βουλευτικών εκλογών, καθώς ενδέχεται να αποκλειστούν μετά την εξέταση των ενστάσεων. Οι ενστάσεις θα πρέπει να υποβληθούν γραπτώς στον αρμόδιο Έφορο Εκλογής εντός 24 ωρών από την υποβολή των υποψηφιοτήτων.

Ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», ενώπιον της Νομικής Υπηρεσίας, τέθηκαν από την Υπηρεσία Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, δύο περιπτώσεις υποψηφίων, οι οποίοι φέρονται να καταδικάστηκαν στο παρελθόν για τη διάπραξη σοβαρών ποινικών αδικημάτων. Η Νομική Υπηρεσία διερευνά κατά πόσο τα αδικήματα που διέπραξαν οι εν λόγω υποψήφιοι, προερχόμενοι από δύο διαφορετικά κόμματα, εμπίπτουν στα ατιμωτικά ή στα αδικήματα ηθικής αισχρότητας, για τα οποία το Σύνταγμα απαγορεύει την υποβολή υποψηφιότητας για εκλογή στο αξίωμα του μέλους της Βουλής.

Η πρώτη περίπτωση αφορά υποψήφιο, ο οποίος φέρεται να καταδικάστηκε για απάτη, ενώ η δεύτερη αφορά υποψήφιο που φέρεται να καταδικάστηκε σε υπόθεση εκδικητικής πορνογραφίας. Υπάρχει και τρίτη περίπτωση υποψήφιας, η οποία καταδικάστηκε για αδικήματα πειθαρχικής φύσεως από ευρωπαϊκό θεσμό, όπου υπηρετούσε σε υψηλόβαθμη θέση. Ωστόσο, όπως μας αναφέρθηκε, η περίπτωση αυτή δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές πρόνοιες του νόμου, καθώς πρόκειται για πειθαρχική και όχι ποινική καταδίκη.

Τα προσόντα ενός υποψήφιου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Συντάγματος, δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για εκλογή στο αξίωμα του μέλους της Βουλής έχει κάθε πολίτης της Δημοκρατίας, ο οποίος:

Συμπλήρωσε το 21ο έτος της ηλικίας του.

Δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα ατιμωτικό ή ηθικής αισχρότητας ή δεν έχει στερηθεί της εκλογιμότητας κατόπιν απόφασης αρμόδιου δικαστηρίου, λόγω οποιουδήποτε εκλογικού αδικήματος.

Δεν πάσχει από διανοητική νόσο.

Με παράβολο €500

Οι υποψηφιότητες για τις βουλευτικές εκλογές θα υποβληθούν αύριο στους οικείους Εφόρους Εκλογής από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 12.30 το μεσημέρι στα ακόλουθα σημεία:

Εκλογική Περιφέρεια Λευκωσίας: Αίθουσα Τελετών Πολιτιστικού Ιδρύματος «Αρχάγγελος» Ιεράς Μονής Κύκκου.

Εκλογική Περιφέρεια Λεμεσού: Γραφεία Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού.

Εκλογική Περιφέρεια Λάρνακας: Γραφεία Επαρχιακής Διοίκησης Λάρνακας.

Εκλογική Περιφέρεια Πάφου: Γραφεία Επαρχιακής Διοίκησης Πάφου.

Εκλογική Περιφέρεια Αμμοχώστου: Γραφεία Επαρχιακής Διοίκησης Αμμοχώστου στο Παραλίμνι.

Εκλογική Περιφέρεια Κερύνειας: Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Υπουργείου Οικονομικών.

Οι υποψηφιότητες για τους αντιπροσώπους των θρησκευτικών ομάδων, θα υποβληθούν στο γραφείο του γενικού διευθυντή Υπουργείου Εσωτερικών.

Προτείνοντες και υποστηρίζοντες

Κάθε υποψηφιότητα υποβάλλεται εγγράφως και υπογράφεται από τέσσερις εκλογείς της οικείας εκλογικής περιφέρειας εκ των οποίων οι δύο υπογράφουν τα έντυπα υποψηφιότητας ως προτείνοντες και οι άλλοι δύο ως υποστηρίζοντες.

Για κάθε υποψηφιότητα κατατίθεται παράβολο ύψους €500. Το ποσό αυτό επιστρέφεται μετά τις εκλογές στον συνδυασμό υποψηφίων ή σε κάθε ανεξάρτητο μεμονωμένο υποψήφιο εφόσον αποσυρθεί η υποψηφιότητα ή δεν πραγματοποιηθεί ψηφοφορία ή, σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί ψηφοφορία εφόσον λάβει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκλογικού μέτρου. Σε διαφορετική περίπτωση, το παράβολο δημεύεται και κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

Οι συνδυασμοί υποψηφίων, καθώς και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι, μπορούν επίσης να δηλώσουν έμβλημα, εφόσον το επιθυμούν. Σύμφωνα με τις πρόνοιες της κείμενης νομοθεσίας, το έμβλημα δεν επιτρέπεται να αναφέρεται ή να είναι πανομοιότυπο ή παρεμφερές με οποιοδήποτε σύμβολο θρησκευτικής λατρείας, με τη σημαία ή άλλο έμβλημα της Δημοκρατίας ή οποιασδήποτε ξένης χώρας, καθώς και με την προσωπογραφία οποιουδήποτε εκλιπόντος ανώτερου αξιωματούχου της Κυπριακής Δημοκρατίας ή του απελευθερωτικού αγώνα 1955–1959.

Οι ενστάσεις

Ένσταση μπορεί να υποβληθεί από οποιονδήποτε εκλογέα για τους ακόλουθους λόγους:

Η περιγραφή του υποψηφίου είναι ανεπαρκής για να αποδειχθεί η ταυτότητά του.

Τα έγγραφα υποβολής υποψηφιότητας δεν συμμορφώνονται με την κείμενη νομοθεσία.

Δεν καταβλήθηκε το παράβολο υποβολής υποψηφιότητας.

Η ένσταση υποβάλλεται γραπτώς στον οικείο Έφορο Εκλογής εντός 24 ωρών από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή υποψηφιοτήτων και πρέπει να αναφέρει συγκεκριμένα τους λόγους στους οποίους βασίζεται. Ο Έφορος προχωρεί αμέσως στην εξέταση κάθε ένστασης και ενημερώνει τον ενιστάμενο για την απόφασή του.

Σε περίπτωση που ο Έφορος κρίνει βάσιμους τους λόγους της ένστασης, ενημερώνει τον υποψήφιο και τον καλεί να προβεί εντός 24 ωρών στις απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας.

Ο Έφορος μπορεί να κηρύξει άκυρα οποιαδήποτε έγγραφα υποβολής υποψηφιότητας για τους λόγους που προαναφέρθηκαν και ενημερώνει σχετικά τον υποψήφιο. Η απόφαση του Εφόρου μπορεί να προσβληθεί με αίτηση στο Εκλογοδικείο.