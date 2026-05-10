Συνεχίζεται η αντιπαράθεση Νικόλα-Αβέρωφ: «Μην ασχολείστε με εμένα, μιλήστε για λύσεις στα προβλήματα της κοινωνίας»

«Μιλήστε όσο και όσο μπορείτε για τα προβλήματα της κοινωνίας. Αλλά και πρακτικές λύσεις. Αυτά ζητούν, θέλουν και απαιτούν οι πολίτες», απαντά εκ νέου ο πρώην Πρόεδρος του ΔΗΣΥ και βουλευτής του κόμματος, Αβέρωφ Νεοφύτου, στην ανάρτηση του Πρόεδρου του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλου, ο οποίος έδωσε συνέχεια στη δημόσια αντιπαράθεση γύρω από τον διορισμό του παυθέντα Γενικού Ελεγκτή και νυν επικεφαλής του κινήματος ΑΛΜΑ - Πολίτες για την Κύπρο, Οδυσσέα Μιχαηλίδη.

Ο κ. Αβέρωφ, στη νέα του παρέμβαση, εύχεται «καλές επιτυχίες» στον κ. Παπαδόπουλο, ωστόσο τον καλεί να επικεντρωθεί «στα προβλήματα της κοινωνίας» και στις «πρακτικές λύσεις» που, όπως αναφέρει, «ζητούν, θέλουν και απαιτούν οι πολίτες», προσθέτοντας παράλληλα ότι δεν χρειάζεται «να ασχολείστε με τον Αβέρωφ».

Στην ίδια ανάρτηση σημειώνει, ακόμη, ότι «στην υπευθυνότητα υπάρχει πάντα ανταμοιβή», ενώ «στους τακτικισμούς το ανάλογο κόστος».

Αγαπητέ Νικόλα καλές επιτυχίες.

Μιλήστε όσοι και όσο μπορείτε για τα προβλήματα της κοινωνίας. Αλλά και πρακτικές λύσεις. Αυτά ζητούν, θέλουν και απαιτούν οι πολίτες. Όχι να ασχολείστε με τον Αβέρωφ. Στην υπευθυνότητα υπάρχει πάντα ανταμοιβή. Στους τακτικισμούς το ανάλογο κόστος. — Averof Neofytou (@AverofCY) May 10, 2026

Υπενθυμίζεται ότι ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ είχε επανέλθει με νέα άναρτηση στην οποία απευθυνόταν στον κ. Νεοφύτου σχετικά με το έαν πρότεινε ή όχι να διοριστεί ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης στη θέση του Γενικού Ελεγκτή.