Τέταρτη δημοσκόπηση της Noverna για λογαριασμό του «Πολίτη» - Ψήφος κατά φύλο, ηλικία και επαρχία

Οι εκλογές της 24ης Μαΐου δεν θα κριθούν μόνο από το ποιος προηγείται στις μετρήσεις. Θα κριθούν επίσης από το ποιος καταφέρνει να κινητοποιήσει τους δικούς του, να περιορίσει τις διαρροές του και, κυρίως, να πείσει εκείνους που ακόμη δεν έχουν αποφασίσει ή δεν είναι απόλυτα βέβαιοι για την επιλογή τους. Το πρώτο μέρος της τέταρτης δημοσκόπησης της Noverna για τον «Πολίτη» λειτουργεί σαν ακτινογραφία αυτών ακριβώς των δυναμικών, αποτυπώνοντας όχι μόνο την κομματική προτίμηση ανά κοινωνική ομάδα αλλά και το πόσο ρευστό ή παγιωμένο παραμένει το πολιτικό σκηνικό λίγες ημέρες πριν ανοίξουν οι κάλπες. Στην έκδοση του Σαββάτου θα δημοσιευθεί το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης στο οποίο θα παρουσιαστούν τα ποσοστά των κομμάτων και γενικά η πρόθεση ψήφου. Μετακινήσεις Η πρώτη μεγάλη διαπίστωση σε ό,τι αφορά την εκλο...