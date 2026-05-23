

Τέλος η προεκλογική εκστρατεία για τις βουλευτικές εκλογές - Τι ισχύει για social media και διαφημίσεις

Σε ισχύ από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής οι απαγορεύσεις

Ολοκληρώθηκε τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, 22 Μαΐου, η προεκλογική εκστρατεία ενόψει των βουλευτικών εκλογών της Κυριακής.

Σύμφωνα με την εκλογική νομοθεσία, οι προεκλογικές συγκεντρώσεις και γενικά οι κομματικές δραστηριότητες έληξαν τα μεσάνυκτα. Κατά την παραμονή και την ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας απαγορεύονται οι πολιτικές διαφημίσεις, δηλώσεις και συγκεντρώσεις που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τις εκλογές, συμπεριλαμβανομένων και διαφημίσεων που προβάλλονται στα μέσα μαζικής δικτύωσης, σε εφαρμογές και γενικά στο διαδίκτυο.

Απαγορεύεται, επίσης, η δημοσίευση οποιασδήποτε είδησης ή ανακοίνωσης, με πληρωμή ή χωρίς πληρωμή, εκτός από τις ανακοινώσεις ή ειδήσεις που μεταδίδονται από τον Γενικό Έφορο Εκλογών ή με δική του εξουσιοδότηση. 

Διαφημίσεις συνδυασμών ή υποψηφίων σε διαφημιστικές πινακίδες ή σε άλλους χώρους πρέπει να αφαιρεθούν μέχρι τα μεσάνυχτα της Παρασκευής. Διαφημίσεις με ή χωρίς πληρωμή ή/και συνδέσεις που παραπέμπουν σε λογαριασμούς κόμματος ή υποψηφίου και μπορούν να εκληφθούν ως διαφήμιση επίσης πρέπει να αφαιρεθούν, ενώ απαγορεύεται η ανάρτηση καινούργιου περιεχομένου.

Ωστόσο, περιεχόμενο που αναρτήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή λογαριασμούς κόμματος ή υποψηφίου ή του εκλογικού επιτελείου στο διαδίκτυο πριν την παραμονή των εκλογών μπορεί να παραμείνει. Οι ιστοσελίδες των πολιτικών κομμάτων και υποψηφίων μπορούν επίσης να παραμείνουν σε λειτουργία την παραμονή και την ημέρα των εκλογών, καθώς η επίσκεψη σε αυτές γίνεται με τη θέληση του χρήστη του διαδικτύου.

ΚΥΠΕ

