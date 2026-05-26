Έμειναν με τους σταυρούς στο... χέρι

Δεν ήταν λίγες οι έδρες που άλλαξαν χέρια στη νέα Βουλή, αφήνοντας εκτός πρόσωπα, που μέχρι σήμερα είχαν κοινοβουλευτική παρουσία και επεδίωξαν να ανανεώσουν τη θητεία τους. Άλλοι έχασαν στη λεπτομέρεια, άλλοι πλήρωσαν τις μετακινήσεις ή τη συνολική επίδοση του κόμματός τους, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις η μη επανεκλογή δεν εντάσσεται ακριβώς στην ίδια κατηγορία.

Από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι αυτή της Ρίτας Σούπερμαν στην Κερύνεια. Η απερχόμενη βουλεύτρια του ΔΗΣΥ έδωσε τη μάχη εντός του ψηφοδελτίου του κόμματός της, ωστόσο έμεινε εκτός για 239 σταυρούς. Συγκέντρωσε 1.696 σταυρούς προτίμησης, έναντι 1.935 του Δήμου Γεωργιάδη, ο οποίος εξασφάλισε την έδρα.

Ακόμη πιο έντονο ήταν το εσωκομματικό ντέρμπι στο ΔΗΚΟ Αμμοχώστου, όπου ο Χρίστος Σενέκης πάλεψε στήθος με στήθος με τον Ζαχαρία Κουλία. Ο Σενέκης συγκέντρωσε 2.633 σταυρούς προτίμησης, όμως δεν κατάφερε να ανανεώσει τη θητεία του, λόγω των 188 περισσότερων σταυρών που εξασφάλισε ο Ζαχαρίας Κουλίας (2.821 σταυρούς). Στην ίδια επαρχία, εκτός έμεινε και ο Μιχάλης Γιακουμή, ο οποίος επαναδιεκδικούσε έδρα, με το ΔΗΚΟ αυτή τη φορά, και έλαβε μόλις 1.625 σταυρούς προτίμησης.

Δεν τους βγήκε

Η περίπτωση Γιακουμή έχει τη δική της πολιτική ανάγνωση, καθώς η μεταγραφή του από τη ΔΗΠΑ στο ΔΗΚΟ δεν του απέδωσε εκλογικά. Παρότι διεκδίκησε επανεκλογή μέσα από ένα μεγαλύτερο και πιο εδραιωμένο κομματικό σχήμα, δεν κατάφερε να βρει τον χώρο που χρειαζόταν στο ψηφοδέλτιο της Αμμοχώστου.

Εκτός Βουλής έμεινε και η Αλεξάνδρα Ατταλίδου, η οποία συγκέντρωσε 2.704 σταυρούς προτίμησης στη Λευκωσία με το Volt. Στην περίπτωσή της, το πρόβλημα δεν ήταν μόνο η προσωπική επίδοση, αλλά το γεγονός ότι το Volt δεν κατάφερε να εισέλθει στη Βουλή. Ανάλογη ήταν και η εικόνα για τη ΔΗΠΑ, η οποία έμεινε εκτός νέας Βουλής. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην επανεκλεγούν ο Αλέκος Τρυφωνίδης, παρά τους 2.704 σταυρούς προτίμησης στη Λευκωσία, και ο Γιώργος Πενηνταέξ, ο οποίος έλαβε 1.068 σταυρούς. Για τον ίδιο λόγο εκτός Βουλής έμεινε και ο πρόεδρος των Οικολόγων Σταύρος Παπαδούρης, ο οποίος εξασφάλισε 1.107 σταυρούς, αλλά το Κίνημά του δεν πέτυχε να πιάσει το όριο εισόδου στη Βουλή. Ανάλογη και η περίπτωση του Ανδρέα Θεμιστοκλέους, ο οποίος πήρε μόνο 784 σταυρούς και το νεοϊδρυθέν κίνημά του ΔΕΚ δεν πέτυχε είσοδο στη Βουλή.

Ειδική περίπτωση αποτελεί ο Μάριος Μαυρίδης. Δεν περιλαμβάνεται στους βουλευτές που επαναδιεκδίκησαν έδρα με κομματικό ψηφοδέλτιο, αλλά διεκδίκησε τη θέση του εκπροσώπου των Μαρωνιτών, χωρίς όμως επιτυχία, αφού τη θέση κέρδισε ο Πέτρος Νακούζη.