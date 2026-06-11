ΑΚΕΛ: Ο καβγάς ΔΗΣΥ - κυβέρνησης για το στεγαστικό μοιάζει με τον σκύλο που κυνηγάει την ουρά του

Έντονη κριτική στην κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη για τη διαχείριση του στεγαστικού προβλήματος ασκεί το ΑΚΕΛ, υποστηρίζοντας ότι οι πολιτικές που εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια δεν έχουν καταφέρει να ανακόψουν τη συνεχή αύξηση των τιμών κατοικίας και ενοικίων.

Σε ανακοίνωσή του, το ΑΚΕΛ σχολιάζει την αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και ΔΗΣΥ για το στεγαστικό, σημειώνοντας ότι πρόκειται για δυνάμεις που «κυβερνούσαν και κυβερνούν εδώ και 13 χρόνια με τις ίδιες πολιτικές και τα ίδια αποτελέσματα». Παράλληλα, αναφέρει ότι οι πρόσφατες κυβερνητικές εξαγγελίες δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες.

Το ΑΚΕΛ υποστηρίζει ότι ολοένα και περισσότεροι εργαζόμενοι και νέοι αναγκάζονται να διαθέτουν μεγάλο μέρος του εισοδήματός τους για στέγαση, ενώ αρκετοί αδυνατούν να αποκτήσουν δική τους κατοικία ή να ανεξαρτητοποιηθούν. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη Λεμεσό, η οποία χαρακτηρίζεται ως η ακριβότερη πόλη της Κύπρου, με το ενοίκιο διαμερίσματος ενός υπνοδωματίου στο κέντρο να κυμαίνεται μεταξύ 1.300 και 1.600 ευρώ μηνιαίως.

Αυτούσια η ανακοίνωση του ΑΚΕΛ

Ο καβγάς και η αλληλοεπίρριψη ευθυνών μεταξύ του Συναγερμού και της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη για το στεγαστικό μοιάζει με τον σκύλο που κυνηγάει την ουρά του. Οι ίδιοι κυβερνούσαν και κυβερνούν εδώ και 13 χρόνια, με τις ίδιες πολιτικές, τις ίδιες συνταγές και τα ίδια αποτελέσματα. Oι δε δηλώσεις Χριστοδουλίδη σε εγκαίνια χθες στη Λεμεσό δεν μπορούν να κρύψουν ότι η κυβέρνησή του μετρά και στοιβάζει εξαγγελίες, ενώ οι πολίτες μετρούν τους μισθούς που δεν φτάνουν, τα ενοίκια που δεν πλησιάζονται, τα όνειρα για στέγη που απομακρύνονται για χιλιάδες ζευγάρια.

Η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη πρώτα πρέπει να αναγνωρίσει ότι το πρόβλημα έχει πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις από αυτές που η ίδια παρουσιάζει. Οι ζωές και η καθημερινότητα της κοινωνίας είναι αυτές που λένε την αλήθεια. Εργαζόμενοι και νέοι άνθρωποι αναγκάζονται να διαθέτουν το μισό ή και περισσότερο ακόμα από το εισόδημα τους για να εξασφαλίσουν στέγη, ενώ ολοένα και περισσότεροι εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα ή παραμένουν στο πατρικό τους σπίτι αδυνατώντας να ανεξαρτητοποιηθούν. Ειδικότερα μάλιστα για τη Λεμεσό, αυτή παραμένει μακράν η ακριβότερη πόλη της Κύπρου για ενοικίαση και αγορά κατοικίας. Το ενοίκιο για διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου στο κέντρο της Λεμεσού κυμαίνεται σήμερα μεταξύ €1300 και €1600 τον μήνα. Μπροστά σε όλα αυτά, οι κυβερνητικές πολιτικές που έχουν μέχρι σήμερα εξαγγελθεί ή υλοποιηθεί απέτυχαν να ανακόψουν την διόγκωση του προβλήματος που πλέον έχει εξελιχθεί σε στεγαστική κρίση.

Το ΑΚΕΛ διεκδικεί και προτείνει μια τολμηρή, κοινωνικά προσανατολισμένη και ολοκληρωμένη στρατηγική που να αντιμετωπίζει τις πραγματικές αιτίες της κρίσης και όχι τις συνέπειες της. Έχουμε ήδη καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις, όπως ο περιορισμός της ανεξέλεγκτης αγοράς ακίνητης ιδιοκτησίας από υπηκόους τρίτων χωρών για επενδυτικούς σκοπούς. Παράλληλα, διεκδικούμε μέτρα για την μαζική παραγωγή προσιτής κατοικίας με συνέργειες του κράτους, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του ιδιωτικού τομέα, την ουσιαστική ενίσχυση του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης, την αξιοποίηση περαιτέρω κρατικής γης για σκοπούς κοινωνικής στέγης και τη δημιουργία ειδικών χρηματοδοτικών εργαλείων για την στήριξη των νέων στην απόκτηση πρώτης κατοικίας.