Μετά τους πρώην βουλευτές της ΕΔΕΚ, Μαρίνο Σιζόπουλο και Γιώργο Βαρνάβα, η Αρχή κατά της Διαφθοράς έθεσε κάτω απο το μικροσκόπιό της και τρίτο πρώην βουλευτή. Η διεξαγωγή της έρευνας περιήλθε σε γνώση του «Πολίτη», καθώς άρχισε η κλήση μαρτύρων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται λειτουργοί της Βουλής, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες από διάφορα υπουργεία. Τελευταίος αναμένεται να καταθέσει ο πρώην βουλευτής. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Πολίτη», ο πρώην βουλευτής ερευνάται για ενδεχόμενη απάτη και υπεξαίρεση χρημάτων μέσω μη κερδοσκοπικής εταιρείας, την οποία ίδρυσε ο ίδιος και της οποίας είναι ο μο...
Στο μικροσκόπιο της Αρχής κατά της Διαφθοράς και τρίτος πρώην βουλευτής - Ερευνάται για ενδεχόμενη απάτη και υπεξαίρεση χρημάτων
Για τη διενέργεια της έρευνας, η Αρχή κατά της Διαφθοράς διόρισε δύο ερευνητές, τον πρώην δικαστή Σωτήρη Λιασίδη και τον δικηγόρο Νικόλα Π. Κωνσταντίνου. Πρόκειται για τους ίδιους ερευνητές που είχαν εισηγηθεί με πόρισμά τους την ποινική δίωξη του Μαρίνου Σιζόπουλου για ενδεχόμενες πράξεις διαφθοράς. Ο πρώην δικαστής, Σωτήρης Λιασίδης, συμμετέχει επίσης στην ομάδα των ποινικών ανακριτών για το «Κράτος Μαφία», η οποία θα ερευνήσει, μεταξύ άλλων, και τον πρώην βουλευτή Γιώργο Βαρνάβα.
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