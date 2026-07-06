Στο μικροσκόπιο της Αρχής κατά της Διαφθοράς και τρίτος πρώην βουλευτής - Ερευνάται για ενδεχόμενη απάτη και υπεξαίρεση χρημάτων

Μετά τους πρώην βουλευτές της ΕΔΕΚ, Μαρίνο Σιζόπουλο και Γιώργο Βαρνάβα, η Αρχή κατά της Διαφθοράς έθεσε κάτω απο το μικροσκόπιό της και τρίτο πρώην βουλευτή. Η διεξαγωγή της έρευνας περιήλθε σε γνώση του «Πολίτη», καθώς άρχισε η κλήση μαρτύρων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται λειτουργοί της Βουλής, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες από διάφορα υπουργεία. Τελευταίος αναμένεται να καταθέσει ο πρώην βουλευτής. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Πολίτη», ο πρώην βουλευτής ερευνάται για ενδεχόμενη απάτη και υπεξαίρεση χρημάτων μέσω μη κερδοσκοπικής εταιρείας, την οποία ίδρυσε ο ίδιος και της οποίας είναι ο μο...