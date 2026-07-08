Πρώτα τα ευρωτουρκικά και μετά το Κυπριακό -  Αβεβαιότητα Γκουτέρες

Με σαφή στρατηγική να αποσπάσει συγκεκριμένα ανταλλάγματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε ουσιαστική διαπραγμάτευση για το Κυπριακό, προσέρχεται η Τουρκία στην άτυπη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί σήμερα, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, μεταξύ του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του ο «Π», η τουρκική πλευρά έχει ήδη καταστήσει σαφές προς όλες τις κατευθύνσεις ότι θεωρεί τα ευρωτουρκικά και το Κυπριακό ως δύο παράλληλες διαδικασίες, με την Άγκυρα να αξιώνει όμως πρώτα απτά οφέλη στις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση και μόνο στη συνέχεια να εξετάσει κατά πόσο θα συναινέσει σε μια νέα ουσιαστική διαδικασία διαπραγματεύσεων υπό τα Ηνωμένα Έθνη.

Αβεβαιότητα Γκουτέρες

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, δεν είναι σήμερα βέβαιος ότι υπάρχουν οι αναγκαίες πολιτικές προϋποθέσεις για να συγκαλέσει νέα πενταμερή διάσκεψη ούτε ότι μια τέτοια πρωτοβουλία θα μπορούσε να οδηγήσει σε παραγωγικές διαπραγματεύσεις. Στις επαφές του διαπιστώνει την επιμονή της Άγκυρας να προηγηθεί πρώτα πρόοδος στα ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Τούρκος Πρόεδρος αναμένεται να θέσει σήμερα στους Αντόνιο Κόστα και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συγκεκριμένο κατάλογο αιτημάτων που αφορούν την ευρωπαϊκή ατζέντα. Η αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης, η απελευθέρωση των θεωρήσεων εισόδου για Τούρκους πολίτες, η ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας και η επανεκκίνηση του πολιτικού διαλόγου βρίσκονται μεταξύ των ζητημάτων που η Άγκυρα θεωρεί προτεραιότητα.

Εκείνο που προκαλεί ανησυχία στις Βρυξέλλες, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές που μίλησαν στον «Π», είναι το ενδεχόμενο η Ευρωπαϊκή Ένωση να εισέλθει σε μια λογική συνεχών ανταλλαγμάτων με την Τουρκία, χωρίς η τελευταία να δεσμεύεται για συγκεκριμένα βήματα στο Κυπριακό. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι φοβούνται ότι ο Ταγίπ Ερντογάν θα επιδιώξει να αξιοποιήσει το αυξημένο γεωπολιτικό βάρος της χώρας του ώστε να εξασφαλίσει σημαντικές παραχωρήσεις στα ευρωτουρκικά, διατηρώντας ταυτόχρονα αμετάβλητες τις θέσεις της Άγκυρας στο Κυπριακό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», ο Αντόνιο Γκουτέρες βρίσκεται σε διαρκή συνεννόηση τους τελευταίους μήνες με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, καθώς θεωρεί ότι η στάση της ΕΕ θα είναι καθοριστική για το εάν θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις σύγκλησης της νέας άτυπης διάσκεψης.

Η σημερινή συνάντηση υπό αυτές τις συνθήκες θα αποτελέσει σημείο αναφοράς κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει προσηλωμένη στη στρατηγική στην οποία επιμένει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σύμφωνα με την οποία η πρόοδος στις ευρωτουρκικές σχέσεις μπορεί να προχωρήσει μόνο εφόσον υπάρξουν αντίστοιχες θετικές εξελίξεις στο Κυπριακό.

Πρόεδρος: Είμαστε σε επαφή

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος -όπως σημείωσε και χθες- είναι σε συνεχή επικοινωνία με την ευρωπαϊκή ηγεσία, επανέλαβε ότι η κυπριακή στρατηγική παραμένει σταθερή και έχει σχέση με την ανάγκη να υπάρξουν θετικές εξελίξεις στο Κυπριακό οι οποίες θα ανοίξουν τον δρόμο για αντίστοιχη πρόοδο στις ευρωτουρκικές σχέσεις και όχι το αντίστροφο. Το κατά πόσο η θέση αυτή θα γίνει αποδεκτή από την Άγκυρα αναμένεται να αποτελέσει το βασικό συμπέρασμα της συνάντησης σήμερα το βράδυ και ενδεχομένως να καθορίσει τα επόμενα βήματα του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό.

Η σημερινή συνάντηση αναμένεται εν ολίγοις να αποτελέσει κρίσιμο τεστ και για το κατά πόσο η ΕΕ θα επιμείνει στη στρατηγική της σύνδεσης των ευρωτουρκικών με πρόοδο στο Κυπριακό ή αν η Άγκυρα θα κατορθώσει να μεταφέρει το βάρος της διαπραγμάτευσης αποκλειστικά στα δικά της αιτήματα, χωρίς να αναλάβει αντίστοιχες δεσμεύσεις για την επανέναρξη μιας ουσιαστικής διαπραγματευτικής διαδικασίας.