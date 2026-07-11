Καθησυχαστικές οι εξετάσεις του Τουφάν Έρχιουρμαν μετά τον έντονο πόνο στο στήθος

Καθησυχαστικά είναι τα αποτελέσματα των πρώτων εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, μετά την έντονη αδιαθεσία που αισθάνθηκε το βράδυ της Παρασκευής και την εσπευσμένη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τη τουρκοκυπριακή εφημερίδα yeniduzen, ο λεγόμενος υπουργός Υγείας, Χακάν Ντιντσιουρέκ, έκανε δήλωση σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Τουφάν Έρχιουρμαν, αναφέροντας ότι το αγγειογράφημα του βγήκε καθαρό, δεν εντοπίστηκε παθολογία στην κύρια αρτηρία και η γενική του κατάσταση είναι καλή.

Όπως ανέφερε, ο Έρχιουρμαν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο γύρω στις 9 το βράδυ της Παρασκευής, μετά από παράπονα για πόνο στο στήθος και την πλάτη, ο οποίος συνοδευόταν από εφίδρωση και χαμηλή αρτηριακή πίεση.

«Η αγγειογραφία βγήκε καθαρή»

Επίσης εξήγησε ότι ελέγχθηκε η κύρια αρτηρία και μεταφέρθηκε για επείγουσα αγγειογραφία, με τα αποτελέσματα να είναι καθαρά. Όπως είπε, «η αγγειογραφία βγήκε καθαρή», εκφράζοντας την ικανοποίησή του που δεν εντοπίστηκε καμία παθολογία στις στεφανιαίες αρτηρίες και στην κύρια αρτηρία.

«Η γενική κατάσταση είναι καλή, έχει τις αισθήσεις του»

Δηλώνοντας ότι οι εξετάσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί και η διαδικασία θα συνεχιστεί, σημείωσε ότι η γενική κατάσταση της υγείας του είναι καλή, έχει τις αισθήσεις του και μπορεί να μιλήσει άνετα.

«Οι εξετάσεις δεν ολοκληρώθηκαν»

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το αν θα παραμείνει στο νοσοκομείο, δήλωσε ότι οι εξετάσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί και ότι δεν θα ήταν σκόπιμο να μιλήσει οριστικά σε αυτό το στάδιο. Ο Ντιντσιουρέκ δήλωσε ότι με τις εξετάσεις αποκλείστηκε μια σοβαρή και δυνητικά απειλητική για τη ζωή πάθηση, όπως η ρήξη αορτής, και ότι αυτή ήταν μια θετική εξέλιξη.