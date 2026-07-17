Έμεινε «ακέφαλη» η ΕΔΕΚ: Ταχείες προετοιμασίες για τη διαδοχή Αναστασίου – Σκοτώνονται οι εναπομείναντες

Σε νέα περίοδο έντονης εσωστρέφειας εισήλθε η ΕΔΕΚ μετά την παραίτηση του Νίκου Αναστασίου από την προεδρία, με τη διαφωνία να επικεντρώνεται όχι μόνο στη διαδοχή αλλά και στο ποιος έχει την αρμοδιότητα να υλοποιήσει τις αποφάσεις του Έκτακτου Παγκύπριου Συνεδρίου της 5ης Ιουλίου.

Η επίσημη ανακοίνωση του κόμματος ανέφερε ότι θα συγκληθούν το Πολιτικό Γραφείο και η Κεντρική Επιτροπή, τα οποία χαρακτηρίζονται ως τα μόνα αρμόδια συλλογικά όργανα για την εφαρμογή των συνεδριακών αποφάσεων. Παράλληλα, η ΕΔΕΚ διαβεβαίωσε ότι οι αποφάσεις θα υλοποιηθούν, καλώντας τα στελέχη να επιδείξουν σοβαρότητα και προσήλωση στην ομαλή λειτουργία του κόμματος.



Στο επίκεντρο η πενταμελής

Στο επίκεντρο ωστόσο βρίσκεται η ειδική Πενταμελής Επιτροπή που όρισε το έκτακτο συνέδριο. Πρόκειται για προσωρινή ομάδα εργασίας, με επικεφαλής αρχικά τον Νίκο Αναστασίου και μέλη τους Νίκο Νικολαΐδη, Διομήδη Διομήδους, Παύλο Μιχαήλ και Μιχάλη Κουταλιανό. Η σύστασή της συνδέθηκε με την εξυγίανση του Μητρώου Μελών, ζήτημα καθοριστικό για το ποιοι θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου.

Μετά την παραίτηση του κ. Αναστασίου, τα τέσσερα εναπομείναντα μέλη ανακοίνωσαν ότι συνεχίζουν το έργο τους, υποστηρίζοντας ότι οι όροι εντολής τους είναι σαφείς. Κατά τη δική τους ερμηνεία, η επιτροπή δεν ανέλαβε μόνο την επανεξέταση του Μητρώου αλλά και τον συντονισμό της πορείας προς το Καταστατικό και το Εκλογικό Συνέδριο.

Εδώ εντοπίζεται η σύγκρουση. Η επίσημη πλευρά αποδίδει στην επιτροπή πιο περιορισμένο ρόλο, κυρίως την κατάρτιση καταλόγου προσώπων που στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές συμμετείχαν ή στήριξαν άλλους κομματικούς σχηματισμούς. Την τελική ευθύνη για τα συνέδρια, σύμφωνα με αυτή την εκδοχή, διατηρούν το Πολιτικό Γραφείο και η Κεντρική Επιτροπή.



Καταγγελίες Νικολαΐδη

Ο Νίκος Νικολαΐδης, μέλος της επιτροπής, κατήγγειλε, σε παρέμβασή του στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 & 97.6 στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη, ότι μετά το συνέδριο επιχειρήθηκε παραποίηση των αποφάσεών του, με αφαίρεση αρμοδιοτήτων από την επιτροπή και διαφοροποίηση της απόφασης για ανεξάρτητο οικονομικό έλεγχο. Επικαλέστηκε ηχογραφημένο και βιντεοσκοπημένο υλικό, υποστηρίζοντας ότι οι πραγματικές αποφάσεις είναι καταγεγραμμένες.

Απαντώντας επίσης στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» και στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» με την Άντρη Δανιήλ, ο εκπρόσωπος Τύπου της ΕΔΕΚ, Γιώργος Γεωργίου, απέρριψε τις καταγγελίες και επέμεινε ότι οδηγός είναι οι αποφάσεις του συνεδρίου, το Καταστατικό και τα επίσημα υπογεγραμμένα πρακτικά. Υποστήριξε ότι οι δημόσιες αναφορές περί παραποίησης πλήττουν υπολήψεις και εντείνουν την εσωστρέφεια. Δεν απάντησε, ωστόσο, σημείο προς σημείο στο κατά πόσο το δημοσιοποιημένο πρακτικό αποδίδει πλήρως όσα εγκρίθηκαν.



Το φλέγον ζήτημα

Ανοικτό παραμένει και το ζήτημα της ηγεσίας. Το Καταστατικό προβλέπει ότι, μετά την παραίτηση προέδρου, προεδρεύει ο αναπληρωτής πρόεδρος και δρομολογείται διαδικασία εκλογής νέου προέδρου εντός 40 ημερών.

Όσον αφορά τη διαδικασία εκλογής νέου προέδρου του κόμματος μέχρι το Εκλογικό Συνέδριο του Δεκεμβρίου, ο κ. Γεωργίου ανέφερε πως θα πραγματοποιηθεί σύντομα, χωρίς να είναι σε θέση ακόμη να γνωρίζει την ακριβή ημερομηνία. Την ίδια ώρα, το Καταστατικό Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο.