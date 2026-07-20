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Κίνημα ΑΛΜΑ: «Προβλέψιμο το πόρισμα του Videogate – Ο Χριστοδουλίδης είναι γνήσιο τέκνο του Αναστασιάδη»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Βέλη κατά της Κυβέρνησης Χριστοδουλίδη και του ποινικού ανακριτή Ανδρέα Πασχαλίδη - Καταγγέλλουν επικοινωνιακή σκοπιμότητα στον χρόνο δημοσιοποίησης των συμπερασμάτων.

Πυρά κατά της Κυβέρνησης και του πορίσματος του ποινικού ανακριτή Ανδρέα Πασχαλίδη για την υπόθεση Videogate εξαπολύει το Κίνημα Άλμα - Πολίτες για την Κύπρο, κάνοντας λόγο για μια «απόλυτα προβλέψιμη και αναμενόμενη» κατάληξη.

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Πρόκειται για την πρώτη αντίδραση από κομματικό ή πολιτικό φορέα από την ανακοίνωση του πορίσματος.

Σε ανακοίνωσή του, το Κίνημα αναφέρει ότι το πόρισμα, σύμφωνα με το οποίο δεν προέκυψε οτιδήποτε επιλήψιμο από την υπόθεση, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι όσα καταγράφηκαν στο επίμαχο βίντεο «δεν συνιστούν τίποτε άλλο από αερολογίες και "φαφλατισμούς"».

Το Άλμα συνδέει επίσης το πόρισμα με τον πρόσφατο επαναδιορισμό του κ. Πασχαλίδη για τρίτη θητεία στη θέση του Προέδρου της ΑΑΔΙΠΑ, υποστηρίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή «όλως τυχαίως» προηγήθηκε της δημοσιοποίησής του.

Παράλληλα, σημειώνει ότι η δημοσιοποίηση του πορίσματος συνέπεσε χρονικά με την επέτειο της τουρκικής εισβολής και το κλείσιμο των εργασιών της Βουλής, σχολιάζοντας πως «όλα τα πήρε (ή θα τα πάρει) το καλοκαίρι», παραπέμποντας στο γνωστό ποίημα του Οδυσσέα Ελύτη.

Στην ανακοίνωσή του, το Κίνημα υποστηρίζει ότι η υπόθεση ενισχύει την αντίληψη πως «στην Κύπρο η άσκηση δημόσιας εξουσίας και η διαφθορά είναι τόσο συνδεδεμένες που μονίμως ξεπλένουν η μία την άλλη».

Τέλος, στρέφει τα βέλη του προσωπικά κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, υποστηρίζοντας ότι μετά το πόρισμα μπορεί να επαναφέρει τον Ανδρέα Χαραλάμπους στη θέση του Διευθυντή του Γραφείου του και να συνεχίσει, όπως αναφέρει, να παρέχει πολιτική εύνοια σε επιχειρηματίες με στόχο την επανεκλογή του το 2028.

Το Άλμα χαρακτηρίζει τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη «γνήσιο τέκνο και συνεχιστή» του τέως Προέδρου Νίκου Αναστασιάδη, υποστηρίζοντας ότι μετά την εξέλιξη αυτή μπορεί να διεκδικήσει δεύτερη θητεία στην Προεδρία της Δημοκρατίας.

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