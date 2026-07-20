Αποτροπιασμός ΔΗΣΥ για βίντεο εξευτελισμού ατόμου ΑΜΕΑ: «Μηδενική ανοχή απέναντι σε τέτοια ειδεχθή περιστατικά»

Αποστροφή και απερίφραστη καταδίκη για το βίντεο που κυκλοφορεί, στο οποίο άτομο με αναπηρία φαίνεται να εξευτελίζεται και να παρακινείται να προβεί σε πράξεις που προσβάλλουν την αξιοπρέπειά του, εκφράζει ο ΔΗΣΥ.

Σε ανακοίνωση, ο ΔΗΣΥ τονίζει ότι «τέτοιες συμπεριφορές που πλήττουν τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια κάθε συνανθρώπου μας δεν έχουν θέση στην κοινωνία μας».

«Οφείλουμε όλοι», προσθέτει, «να επιδεικνύουμε μηδενική ανοχή απέναντι σε τέτοια ειδεχθή περιστατικά».

Ο ΔΗΣΥ ζητά «την τάχιστη και ενδελεχή διερεύνηση της υπόθεσης από τις αρμόδιες αρχές, για να ληφθούν όλα τα δέοντα νομικά μέτρα που επιβάλλει η σοβαρότητα του περιστατικού».