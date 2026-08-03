«Όχι» στην υπουργοποίηση είπε ο Χρίστος Αγγελίδης - Η πρόταση για το υφυπουργείο Τουρισμού και οι αντιδράσεις στο ΔΗΚΟ

Την πρόταση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη για να αναλάβει το υφυπουργείο Τουρισμού απέρριψε ο γενικός διευθυντής του ΠΑΣΥΞΕ Χρίστος Αγγελίδης, εξέλιξη που φαίνεται να οδήγησε στην αναβολή της ανακοίνωσης του ανασχηματισμού του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία αναμενόταν την Παρασκευή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Αγγελίδης την περασμένη Παρασκευή έγινε δέκτης μιας πρότασης του Προέδρου Χριστοδουλίδη για να αναλάβει το υφυπουργείο Τουρισμού. Ο ίδιος ζήτησε λίγο χρόνο ώστε να σκεφτεί την πρόταση, ωστόσο η διαρροή στον Τύπο των ονομάτων προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στον ΔΗΣΥ, αφού στο νέο Υπουργικό Συμβούλιο θα βρίσκονταν και κομματικά στελέχη. Υπενθυμίζεται ότι ο Χρίστος Αγγελίδης κατήλθε με το ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ στις ευρωεκλογές το 2024.

Τελικά ο κ. Αγγελίδης είπε «όχι» στην πρόταση του Προέδρου της Δημοκρατίας, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο ίδιος θεωρεί ότι πρέπει να συνεχίσει να υπηρετεί τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ) από τη θέση του γενικού διευθυντή.

Αντιδράσεις στο ΔΗΚΟ

Πάντως οι δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι η αναβολή της ανακοίνωσης του ανασχηματισμού οφείλεται και στην άρνηση του νυν υπουργού Υγείας Νεόφυτου Χαραλαμπίδη να μετακινηθεί στο υπουργείο Μεταφορών. Ο εκ των τριών αντιπροέδρων του ΔΗΚΟ Νεόφυτος Χαραλαμπίδης φαίνεται ότι θεωρεί υποβάθμιση την όποια απόφαση μετακίνησης του σε άλλο υπουργείο.

Η ανακοίνωση του ανασχηματισμού αναβλήθηκε λόγω και των αντιδράσεων εντός του ΔΗΚΟ, αφού ο πρόεδρος του κόμματος Νικόλας Παπαδόπουλος θεωρεί ότι το κεντρώο κόμμα θα πρέπει να λάβει περισσότερα υπουργεία. Σήμερα το ΔΗΚΟ συμμετέχει επίσημα στην κυβέρνηση με τους δύο αντιπροέδρους του κόμματος. Τον Νεόφυτο Χαραλαμπίδη στο υπουργείο Υγείας και τον Μιχάλη Δαμιανού στο υπουργείο Ενέργειας.

Η πρόθεση του Προέδρου Χριστοδουλίδη να τοποθετήσει τον τέως βουλευτή του ΔΗΚΟ Χρίστο Σενέκκη στο υπουργείο Γεωργίας και την Εύη Τσολάκη στο υφυπουργείο Πρόνοιας δεν ικανοποιεί τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος θεωρεί ότι πρέπει το κόμμα να πάρει ακόμη ένα υπουργείο. Μάλιστα υπήρξε διαφωνία σε επίπεδο Γραμματείας, σύμφωνα με τον alphanews, με τους δύο ΔΗΚΟϊκούς υπουργούς να διαφωνούν με τις επιδιώξεις του προέδρου του κόμματος.

Έξω φρενών η Πινδάρου

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στον ΔΗΣΥ η απόφαση του Προέδρου Χριστοδουλίδη να προσεγγίσει συγκεκριμένα στελέχη του κόμματος για υπουργοποίηση, μη σεβόμενος την απόφαση του κόμματος της Δεξιάς ότι βρίσκεται στην αντιπολίτευση.

Η φημολογία των τελευταίων ημερών αναφέρει ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης προσέγγισε την Τίνα Παύλου για το υπουργείο Υγείας. Η Τίνα Παύλου κατήλθε στις βουλευτικές εκλογές με το ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ ενώ είναι μέλος του Συμβουλίου Παρακολούθησης κυβερνητικού έργου του κόμματος.

Οι φήμες για υπουργοποίηση στελεχών του ΔΗΣΥ προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του αντιπροέδρου του κόμματος Γιάννη Καρούσου, ο οποίος κάλεσε τα συγκεκριμένα στελέχη να τοποθετηθούν δημόσια.

Σε σημερινές δηλώσεις στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση», που μεταδίδεται από το Πολίτης 107.6 και 97.6, ο κ. Καρούσος κάλεσε τα στελέχη που φέρεται να έχουν δεχθεί πρόταση για υπουργοποίηση «να σεβαστούν τους χιλιάδες ψηφοφόρους του Δημοκρατικού Συναγερμού που τους ψήφιζαν και τους υποστήριζαν μέχρι σήμερα» και «να σεβαστούν αυτή την παράταξη και τις αποφάσεις αυτής της παράταξης». Σημείωσε, πάντως, ότι άλλα στελέχη έχουν απορρίψει προτάσεις του Προεδρικού, τονίζοντας ότι «αυτό εγώ προσωπικά το σέβομαι και μπράβο τους».

Έστειλε μάλιστα αυστηρό μήνυμα προς τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, προειδοποιώντας ότι το κόμμα θα σκληρύνει την αντιπολιτευτική του στάση. «Θέλουμε», είπε, «να μας αφήσει ήσυχους». Αρκετά ταλαιπώρησε αυτό το κόμμα, πρόσθεσε ανέφερε. «Δεν θέλουμε και δεν επιθυμούμε κανένα στέλεχός μας να είναι μέλος αυτής της κυβέρνησης, ιδιαίτερα σε αυτόν τον ανασχηματισμό».

Εκτός Υπουργικού

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι εκτός Υπουργικού Συμβουλίου θα τεθούν οι υπουργός Μεταφορών Αλέξης Βαφεάδης και η υφυπουργός Πολιτισμού Βασιλική Κασσιανίδου. Υπενθυμίζεται ότι η υπουργός Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου αποδέχθηκε τον διορισμό στην δημόσια εκπαίδευση τον ερχόμενο Σεπτέμβριο και άρα δεν θα συμμετέχει νέο Υπουργικό Συμβούλιο.