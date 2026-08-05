Ανασχηματισμός προπομπός για το 2028 - Τα έδωσε όλα για να κρατήσει το ΔΗΚΟ ο Πρόεδρος

Μετά από κυοφορία πολλών εβδομάδων και παρασκηνιακές συζητήσεις - κυρίως με το ΔΗΚΟ – ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανακοίνωσε αργά χθες το απόγευμα τον περιβόητο ανασχηματισμό της κυβέρνησής του, χωρίς όμως να εκπλήξει με τις επιλογές του ή να επιφέρει στο κυβερνητικό σχήμα του εντυπωσιακές αλλαγές. Αντίθετα, οι τελικές του επιλογές επιβεβαίωσαν σχεδόν πλήρως τις διαρροές των τελευταίων εβδομάδων, αφού από τα ονόματα που έπαιζαν για απομάκρυνση αλλά και υπουργοποίηση, ελάχιστες διαφοροποιήσεις υπήρξαν.

Κύριο χαρακτηριστικό του ανασχηματισμού του Προέδρου Χριστοδουλίδη, η υποταγή του στα «θέλω» του Νικόλα Παπαδόπουλου για αυξημένη συμμετοχή του κόμματός του στη νέα Κυβέρνηση, αλλά και για μη μετακίνηση του αντιπροέδρου του Νεόφυτου Χαραλαμπίδη, από το Υπουργείο Υγείας.

Με τον χθεσινό ανασχηματισμό, το ΔΗΚΟ αναλαμβάνει άλλα δύο υπουργεία, ανεβάζοντας πλέον τα υπουργεία του στην Κυβέρνηση σε τέσσερα συν ένα, αφού προερχόμενος από το ΔΗΚΟ είναι και ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός. Τα νέα υπουργεία που αναλαμβάνει το ΔΗΚΟ είναι το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, στο οποίο τοποθετήθηκε η Ευανθία (Εύη) Τσολάκη και το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, με τον Χρίστο Σενέκη. Και οι δύο νέοι υπουργοί του ΔΗΚΟ είχαν διεκδικήσει βουλευτική έδρα στις εκλογές του περασμένου Μαΐου, αλλά απέτυχαν να εκλεγούν. Στο ΔΗΚΟ δόθηκε επίσης και η θέση του διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, στην οποία τοποθετήθηκε ο Παναγιώτης Παλατές, ο οποίος μετακινήθηκε από τη θέση του Επιτρόπου του Πολίτη, που κατείχε μέχρι σήμερα.

Από τον χθεσινό ανασχηματισμό είναι εμφανέστατο ότι απέτυχε η προσπάθεια του Προέδρου να διεμβολίσει εκ νέου τον χώρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, αφού η μόνη προσκείμενη στον ΔΗΣΥ που αποδέχθηκε διορισμό είναι η Τίνα Παύλου, η οποία όμως τοποθετήθηκε στη θέση της υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας και όχι στο Υπουργείο Υγείας όπου αρχικά προοριζόταν. Από το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας η νυν υφυπουργός Κλέα Παπαέλληνα μετακινείται πλέον στο Υφυπουργείο Πολιτισμού.

Υποβαθμισμένη στη νέα Κυβέρνηση είναι η θέση της ΕΔΕΚ της οποίας ο Πρόεδρος αφαίρεσε το υπουργείο Γεωργίας και της παραχώρησε τη θέση του Επιτρόπου Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων, διορίζοντας σε αυτήν τον τέως βουλευτή του κόμματος Ηλία Μυριάνθους.

Επίτροπος του Πολίτη προς αντικατάσταση του κ. Παλατέ, διορίστηκε η Ειρήνη Πογιατζή, η οποία ήταν μέλος του Εκλογικού Επιτελείου του Νίκου Χριστοδουλίδη στις προεδρικές του 2023.

Οι αποδιοπομπαίοι τράγοι

Με βάση τις χθεσινές ανακατατάξεις, εκτός Κυβέρνησης μένουν ουσιαστικά η νυν υπουργός Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου. η οποία αποχωρεί οικειοθελώς, αφού αποδέχθηκε διορισμό στη Μέση Εκπαίδευση, ο νυν υπουργός Μεταφορών Αλέξης Βαφεάδης και η υφυπουργός Πολιτισμού Βασιλική Κασσιανίδου, οι οποίοι φαίνεται να είναι και οι μόνοι τελικά που «πληρώνουν το μάρμαρο», αφού ο υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμή, ο οποίος θεωρείτο βέβαιος προς ανασχηματισμό, την «γλύτωσε» την τελευταία στιγμή λόγω της άρνησης του συναγερμικού Χρίστου Αγγελίδη να υποκύψει στις πιέσεις του Προεδρικού για υπουργοποίηση.

Η επίσημη ανακοίνωση

Συνοπτικά οι αλλαγές στην σύνθεση των μελών της Κυβέρνησης που ανακοινώθηκαν χθες είναι οι ακόλουθες:

Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Ευανθία Τσολάκη

Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χρίστος Σενέκης

Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, Τίνα Παύλου

Υφυπουργός Πολιτισμού, Κλέα Παπαέλληνα

Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων, Ηλίας Μυριάνθους

Επίτροπος του Πολίτη Ειρήνη Πογιατζή

Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Παναγιώτης Παλατές