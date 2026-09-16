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| Πολιτική

Τα βάζει με τον Τορναρίτη για τον διορισμό του ο Καρούσος: «Δεν γίνεται να είσαι το πρωί στο Προεδρικό και το μεσημέρι στην Πινδάρου»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ υποστήριξε ότι, με την αποδοχή του διορισμού, ο Νίκος Τορναρίτης ουσιαστικά ξεκαθάρισε τη στάση του και τάχθηκε στο πλευρό του Νίκου Χριστοδουλίδη. «Τουλάχιστον ο αγαπητός Νίκος δεν κρύβεται», ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για στελέχη που, όπως είπε, δεν έχουν ακόμη εκφράσει δημόσια τις προθέσεις τους.

Τον διορισμό του Νίκου Τορναρίτη ως Ειδικού Απεσταλμένου του Προέδρου της Δημοκρατίας για το Κυπριακό σε χώρες της Ασίας και της Αφρικής σχολίασε ο Γιάννης Καρούσος, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Ομέγα.

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Ο αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ υποστήριξε ότι, με την αποδοχή του διορισμού, ο Νίκος Τορναρίτης ουσιαστικά ξεκαθάρισε τη στάση του και τάχθηκε στο πλευρό του Νίκου Χριστοδουλίδη. «Τουλάχιστον ο αγαπητός Νίκος δεν κρύβεται», ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για στελέχη που, όπως είπε, δεν έχουν ακόμη εκφράσει δημόσια τις προθέσεις τους.

Ο Γιάννης Καρούσος χαρακτήρισε την απόφαση σημαντική εξέλιξη ενόψει των επόμενων προεδρικών εκλογών, υποστηρίζοντας ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει ήδη αρχίσει να κινείται σε προεκλογικούς ρυθμούς. Όπως ανέφερε, ο διορισμός ενός προσώπου που για χρόνια κατείχε σημαντική θέση στην κομματική ιεραρχία του ΔΗΣΥ επηρεάζει τις εσωκομματικές ισορροπίες.

Παράλληλα, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι ο Νίκος Τορναρίτης δεν είχε προηγουμένως ενημερώσει την ηγεσία του ΔΗΣΥ για την πρόθεσή του να αποδεχθεί τον διορισμό.

Σε σχέση με το ενδεχόμενο διαγραφής του από τον ΔΗΣΥ, ο κ. Καρούσος ανέφερε ότι το θέμα θα εξεταστεί σε συνεννόηση με την ηγεσία του κόμματος. Εξήγησε ότι το καταστατικό προβλέπει διαφορετικές διαδικασίες ανάλογα με το είδος του κρατικού διορισμού.

Την ίδια ώρα, κάλεσε και άλλα στελέχη που ενδέχεται να στηρίξουν την υποψηφιότητα του Νίκου Χριστοδουλίδη να τοποθετηθούν δημόσια και να ξεκαθαρίσουν τη σχέση τους με τον ΔΗΣΥ.

«Δεν θέλουμε να πάμε σε εκλογές με κάποιους που θα είναι το πρωί Προεδρικό και το μεσημέρι στην Πινδάρου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Καταλήγοντας, ο Γιάννης Καρούσος υποστήριξε ότι ο διορισμός Τορναρίτη εντάσσεται σε μια προσπάθεια του Προέδρου να επηρεάσει τις εσωτερικές ισορροπίες του ΔΗΣΥ ενόψει των προεδρικών εκλογών. Όπως είπε, εάν υπήρχε πρόθεση να γίνει ο διορισμός χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα στο κόμμα, θα μπορούσε προηγουμένως να είχε ενημερωθεί η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μέχρι στιγμής δεν είχε υπάρξει ενημέρωση της ηγεσίας του ΔΗΣΥ από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τον συγκεκριμένο διορισμό.

 

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