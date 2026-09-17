Ξέσπασε ο Τορναρίτης: «Ποιος θα τολμήσει να μου πει να κόψω τις σχέσεις μου με τον ΔΗΣΥ;» - Τι είπε για τις Προεδρικές του 2028

Σε έντονο ύφος απάντησε ο Νίκος Τορναρίτης σε όσους επιχειρούν να συνδέσουν τον διορισμό του από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με τις εσωκομματικές διεργασίες στον ΔΗΣΥ και τους σχεδιασμούς ενόψει των Προεδρικών Εκλογών του 2028.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Omega, ο κ. Τορναρίτης απέρριψε τα σενάρια περί απομάκρυνσής του από τον Δημοκρατικό Συναγερμό ή πολιτικής μετακίνησής του προς το Προεδρικό, ξεκαθαρίζοντας ότι η αποδοχή του διορισμού του ως Ειδικού Πολιτικού Απεσταλμένου του Προέδρου της Δημοκρατίας για το Κυπριακό σε χώρες της Ασίας και της Αφρικής δεν αλλάζει τη σχέση του με το κόμμα.

«Δεν είμαι στέλεχος του κόμματος, είμαι Συναγερμικός από τα γεννοφάσκια μου», ανέφερε, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα προς όσους, όπως είπε, επιχειρούν να περιορίσουν το ποιος δικαιούται να ανήκει πολιτικά στον ΔΗΣΥ.

«Ποιος θα τολμήσει να μου πει εμένα ότι θα διακόψω τις σχέσεις μου με τον ΔΗΣΥ; Όποιος έχει αυτή τη μαγκιά, να έρθει να μου το πει», δήλωσε, για να προσθέσει: «Από πότε κάναμε τον ΔΗΣΥ κλειστό κλαμπ ορισμένων;».

Ο Νίκος Τορναρίτης ανέφερε ότι ουδέποτε έκρυψε τις σχέσεις του με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, ούτε και τις πολιτικές του απόψεις, σημειώνοντας ότι αυτές είναι γνωστές τόσο στην Αννίτα Δημητρίου όσο και στην υπόλοιπη ηγεσία του ΔΗΣΥ.

Όπως είπε, μετά την πρόταση που του έγινε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ενημέρωσε την επόμενη ημέρα την πρόεδρο του ΔΗΣΥ και στελέχη της ηγεσίας, με τις περισσότερες αντιδράσεις που έλαβε να είναι θετικές.

Ο ίδιος συνέδεσε την επιλογή του για τη συγκεκριμένη αποστολή με την πολυετή κοινοβουλευτική του εμπειρία, υπενθυμίζοντας ότι για 13 χρόνια ήταν επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπείας στην Ασιατική Κοινοβουλευτική Συνέλευση και για επτά χρόνια στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σημασία της Αφρικής και της Ασίας για το Κυπριακό, υποδεικνύοντας ότι η Τουρκία έχει ενισχύσει σημαντικά την παρουσία της στις συγκεκριμένες περιοχές. Αναφέρθηκε επίσης στις προσπάθειες αποτροπής ενεργειών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αναβάθμιση ή αναγνώριση του ψευδοκράτους.

Ο κ. Τορναρίτης εμφανίστηκε, παράλληλα, ενοχλημένος από την προσπάθεια να μετατραπεί ο διορισμός του σε νέο πεδίο εσωκομματικής αντιπαράθεσης.

«Να βάλουν όλοι τα μαχαίρια στα συρτάρια και να δούμε πώς θα βοηθήσουμε την Κύπρο μας», ανέφερε, τονίζοντας ότι οι Προεδρικές Εκλογές του 2028 βρίσκονται ακόμη μακριά.

Υπενθύμισε, πάντως, ότι είχε εκφράσει στο παρελθόν την άποψη πως ο ΔΗΣΥ δεν θα πρέπει να αποκλείσει εκ των προτέρων τον Νίκο Χριστοδουλίδη από τις επιλογές του για το 2028, επιμένοντας ωστόσο ότι η συζήτηση αυτή είναι πρόωρη.

Ο Νίκος Τορναρίτης απέρριψε επίσης τις αναφορές περί «καρέκλας» και προσωπικών φιλοδοξιών, δηλώνοντας ότι δεν επιδιώκει νέο εκλογικό αξίωμα.

«Στην ηλικία που είμαι δεν έχω καμία φιλοδοξία ούτε να εκλεγώ κάπου ούτε τίποτε άλλο. Θέλω να προσφέρω στην πατρίδα μου», είπε.

Καταλήγοντας, ξεκαθάρισε ότι προτίθεται να επικεντρωθεί αποκλειστικά στα νέα του καθήκοντα και να μείνει μακριά από παραπολιτικές συγκρούσεις.

«Θα αφήσουμε παραπέρα τις Προεδρικές Εκλογές και θα ενώσουμε δυνάμεις για τον τόπο μας. Υπάρχει ελπίδα, ας μην τη χάσουμε», ανέφερε.