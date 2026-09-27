ΔΗΣΥ για Αβέρωφ: «Η μοναδική οδός για το χρίσμα είναι οι καταστατικές διαδικασίες» - Αύριο συνεδριάζει η ηγεσία

Σαφές μήνυμα μετά την εξαγγελία της υποψηφιότητας του Αβέρωφ Νεοφύτου στέλνει ο ΔΗΣΥ, υπογραμμίζοντας ότι η διεκδίκηση του χρίσματος του ΔΗΣΥ για την Προεδρία της Δημοκρατίας περνά μέσα από τις καταστατικές διαδικασίες του κόμματος, ενώ σημειώνει ότι «δεν είναι θέμα προσώπων», αλλά θεσμών, σεβασμού στα μέλη και ενότητας.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός αναφέρει ότι λειτουργεί στη βάση του Καταστατικού του και των συλλογικών του αποφάσεων, σημειώνοντας ότι όποιος ενδιαφέρεται να είναι υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας έχει κάθε δικαίωμα να το πράξει.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΔΗΣΥ υπογραμμίζει ότι «η μοναδική οδός για τη διεκδίκηση του χρίσματος του Δημοκρατικού Συναγερμού είναι οι θεσμοθετημένες καταστατικές διαδικασίες του κόμματος».

Αναφερόμενος στον πρώην Πρόεδρο του κόμματος, Αβέρωφ Νεοφύτου, ο ΔΗΣΥ σημειώνει ότι «γνωρίζει τη σημασία των διαδικασιών και της συλλογικής απόφασης».

«Δεν είναι θέμα προσώπων. Είναι θέμα θεσμών, σεβασμού στα δεκάδες χιλιάδες μέλη και ενότητας της παράταξης», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός τονίζει ακόμη ότι θα τηρηθούν οι κανόνες και ότι οι αποφάσεις θα ληφθούν από τα αρμόδια συλλογικά όργανα και τα μέλη του κόμματος, σύμφωνα με το Καταστατικό.

Τέλος, αναφέρει ότι η ηγεσία του Δημοκρατικού Συναγερμού θα συνεδριάσει αύριο, όπως είχε ήδη προγραμματιστεί, σε συνέχεια της συνεδρίας της προηγούμενης εβδομάδας.