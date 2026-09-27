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ΔΗΣΥ για Κυπριακό: Αναμένει σύγκληση Εθνικού Συμβουλίου πριν την κάθοδο Ολγκίν

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Ο ΔΗΣΥ σημειώνει την ολοκλήρωση της καταγραφής των συγκλίσεων από τη Μαρία Άνχελα Ολγκίν και στηρίζει την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων από το σημείο όπου διακόπηκαν.

Την προσδοκία ότι στο μεσοδιάστημα θα συγκληθεί το Εθνικό Συμβούλιο, προκειμένου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να ενημερώσει εκτενώς για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και τα επόμενα βήματα, εκφράζει ο Δημοκρατικός Συναγερμός, μετά την τοποθέτηση της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν, για την ολοκλήρωση της καταγραφής των συγκλίσεων.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΔΗΣΥ σημειώνει την τοποθέτηση της κ. Ολγκίν ότι έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή των συγκλίσεων και θα είναι διαθέσιμη στα μέρη με την έναρξη των διαπραγματεύσεων, καθώς και τη δέσμευσή της να συνεχίσει τις προσπάθειες για τη δημιουργία των προϋποθέσεων επανέναρξής τους, με επόμενη επίσκεψή της στην Κύπρο τον Οκτώβριο.

«Θεωρούμε ότι στο μεσοδιάστημα θα συγκληθεί και το Εθνικό Συμβούλιο, για εκτενή ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και τα επόμενα βήματα», αναφέρει.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός δηλώνει ότι στηρίζει τις προσπάθειες της ελληνοκυπριακής πλευράς για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων από το σημείο όπου διακόπηκαν, με διαφύλαξη του διαπραγματευτικού κεκτημένου και των συγκλίσεων.

Όπως καταλήγει, σταθερός στόχος του παραμένει η επίλυση του Κυπριακού σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και τις ευρωπαϊκές αξίες και αρχές, «για τον τερματισμό της κατοχής και την επανένωση της πατρίδας μας, χωρίς αναχρονιστικές εγγυήσεις και κατοχικά στρατεύματα».

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