Πάνω από 1.200 αιτήσεις για επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα, λέει ο Υπ. Γεωργίας

Στη στήριξη της παραγωγικής βάσης της κυπριακής υπαίθρου, των νέων γεωργών και των επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα αναφέρθηκε ο Υπουργός Γεωργίας Χρίστος Σενέκης, μιλώντας στο 21ο Φεστιβάλ Παραδοσιακής Κουλτούρας στη Σκαρίνου.

Όπως ανέφερε, στο επενδυτικό μέτρο υποβλήθηκαν περισσότερες από 1.200 αιτήσεις, με το συνολικό αιτούμενο ποσό να προσεγγίζει τα 200 εκατομμύρια ευρώ, ενώ 267 νέοι και νέες υπέβαλαν αίτηση για την πρώτη εγκατάσταση νέων γεωργών.

Προσέθεσε ότι οι αιτήσεις δείχνουν διάθεση για επένδυση και ανανέωση στον πρωτογενή τομέα και τόνισε ότι στόχος είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων και η παροχή των εργαλείων που χρειάζονται οι άνθρωποι της παραγωγής για να επενδύσουν και να εξελιχθούν.

Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε ότι αξιοποιείται το Στρατηγικό Σχέδιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023–2027, συνολικής χρηματοδότησης 454 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω του οποίου στηρίζονται το εισόδημα των παραγωγών, οι επενδύσεις, οι νέοι γεωργοί, η μεταποίηση και η ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών.

Ο κ. Σενέκης αναφέρθηκε επίσης στη σημασία του Χαλλουμιού ΠΟΠ, επισημαίνοντας ότι έχει ισχυρή παρουσία στις διεθνείς αγορές και αποτελεί σημαντικό μέρος της εξαγωγικής δραστηριότητας της χώρας. Όπως ανέφερε, η δυναμική του δημιουργεί προοπτικές σε ολόκληρη την αλυσίδα, από την παραγωγή γάλακτος και την κτηνοτροφία μέχρι τη μεταποίηση και τις εξαγωγές.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα «Μακαρόνια της Σμίλας ή του Σκλινιτζιού» και τα «Τερτζιελλούθκια», τα οποία, με πρωτοβουλία και ενέργειες του Συλλόγου Γυναικών Υπαίθρου Λάρνακας, έχουν πιστοποιηθεί ως προϊόντα Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης.

Σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη των κοινοτήτων, ο Υπουργός χαρακτήρισε το LEADER σημαντικό εργαλείο τοπικής ανάπτυξης και αναφέρθηκε σε δύο έργα που υλοποιήθηκαν στη Σκαρίνου με εθνική και ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση, την ανάπλαση της πλατείας και τη δημιουργία του Θεματικού Πάρκου Μέλισσας.

Για τη νέα προγραμματική περίοδο, ανέφερε ότι έχουν κατανεμηθεί στην Ομάδα Τοπικής Δράσης της Αναπτυξιακής Εταιρείας Επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου 3 εκατομμύρια ευρώ, για τη στήριξη, μεταξύ άλλων, νέων επιχειρήσεων και θέσεων εργασίας, της οικοτεχνίας, της χειροτεχνίας, του αγροτουρισμού και μικρών δημόσιων υποδομών στις κοινότητες.

Ο κ. Σενέκης τόνισε ότι στόχος είναι μια ύπαιθρος παραγωγική, με ζωντανές κοινότητες, ευκαιρίες για τους ανθρώπους της και ποιοτικά κυπριακά προϊόντα.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ