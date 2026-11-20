Εντός των καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων προχωρούν οι διεργασίες του Εθνικού Συμβουλίου Αθλητισμού για τη δημιουργία Υφυπουργείου Αθλητισμού και Επιστημονικού Ινστιτούτου Αθλητισμού.
Προχωρούν εντός χρονοδιαγράμματος οι διεργασίες για το Υφυπουργείο Αθλητισμού
Στη συνάντηση του Εθνικού Συμβουλίου Αθλητισμού εξετάστηκαν ευρωπαϊκά αθλητικά μοντέλα, ενώ συζητήθηκαν η ψυχική υγεία, οι επενδύσεις και ο αθλητικός τουρισμός.
Την περασμένη Τετάρτη πραγματοποιήθηκε συνάντηση της προέδρου του Συμβουλίου, Κάλλης Χατζηιωσήφ, με τα μέλη του. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΚΟΑ, εξετάστηκαν αθλητικά μοντέλα άλλων ευρωπαϊκών χωρών και οι πυλώνες των αντίστοιχων Επιστημονικών Ινστιτούτων στο εξωτερικό.
Συζητήθηκαν επίσης συγκεκριμένοι πυλώνες του Συμβουλίου, μεταξύ των οποίων η ψυχική υγεία και η ψυχοκοινωνική υποστήριξη, η προσέλκυση επενδύσεων και ο αθλητικός τουρισμός.
Τα μέλη ενημερώθηκαν ακόμη για έρευνα σχετικά με την αποτύπωση του οφέλους του αθλητικού τουρισμού κατά τη χειμερινή περίοδο, λόγω της παρουσίας της Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Κύπρο.
Παράλληλα, έγινε ενημέρωση για τις συναντήσεις με εμπλεκόμενους φορείς σχετικά με τη μετεξέλιξη του ΚΟΑ σε Υφυπουργείο Αθλητισμού.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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