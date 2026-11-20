Την περασμένη Τετάρτη πραγματοποιήθηκε συνάντηση της προέδρου του Συμβουλίου, Κάλλης Χατζηιωσήφ, με τα μέλη του. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΚΟΑ, εξετάστηκαν αθλητικά μοντέλα άλλων ευρωπαϊκών χωρών και οι πυλώνες των αντίστοιχων Επιστημονικών Ινστιτούτων στο εξωτερικό.

Συζητήθηκαν επίσης συγκεκριμένοι πυλώνες του Συμβουλίου, μεταξύ των οποίων η ψυχική υγεία και η ψυχοκοινωνική υποστήριξη, η προσέλκυση επενδύσεων και ο αθλητικός τουρισμός.

Τα μέλη ενημερώθηκαν ακόμη για έρευνα σχετικά με την αποτύπωση του οφέλους του αθλητικού τουρισμού κατά τη χειμερινή περίοδο, λόγω της παρουσίας της Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Κύπρο.

Παράλληλα, έγινε ενημέρωση για τις συναντήσεις με εμπλεκόμενους φορείς σχετικά με τη μετεξέλιξη του ΚΟΑ σε Υφυπουργείο Αθλητισμού.

Πηγή: ΚΥΠΕ