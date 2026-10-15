Προεδρεύων της Δημοκρατίας ο Κουλλίας και της Βουλής ο Λαούρης

Η Ολομέλεια αναβλήθηκε λόγω έλλειψης θεμάτων (!!!), αν και υπήρχε μια σοβαρή νομοθετική εκκρεμότητα, η ψήφιση της μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης.

«Έχω την εντύπωση ότι δεν υπάρχει κανένα σοβαρό θέμα για να γίνει», είπε ο κ. Λαούρης ερωτηθείς σχετικά στην ραδιοφωνική εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» με τον Γιάννη Σεϊτανίδη του Πολίτη 107,6 & 97,6. Για να προσθέσει: «Νομίζω δεν είναι η πρώτη που αναβλήθηκε. Υπάρχει και άλλη μία που είχε ακυρωθεί λόγω έλλειψης θεμάτων. Θα πρόσδειδε μικρότητα αν υπονοείτε κάτι άλλο».

Η μικρότητα θα ήταν αν η Ολομέλεια ακυρώθηκε όχι λόγω έλλειψης νομοθετικού έργου, αλλά για να μην καθίσει στην καρέκλα του προέδρου της Βουλής ο κ. Λαούρης…