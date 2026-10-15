Η ταυτόχρονη απουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη (βρίσκεται στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ) και της Προέδρου της Βουλής, Αννίτας Δημητρίου (βρίσκεται στη Ρώμη σε διάσκεψη προέδρων κοινοβουλίων) έχει δημιουργήσει ένα ενδιαφέρον δίδυμο στην κάλυψη των δύο αξιωμάτων. Προεδρεύων της Δημοκρατίας, είναι ο Ζαχαρίας Κουλίας, ως γηραιότερος βουλευτής. Αν σήμερα συνεδρίαζε η Ολομέλεια της Βουλής, τις εργασίες του σώματος θα προέδρευε ο Γιάννης Λαούρης, βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας, ως το γηραιότερο μέλος του κοινοβουλίου.
Προεδρεύων της Δημοκρατίας ο Κουλλίας και της Βουλής ο Λαούρης
Αν συνεδρίαζε σήμερα η Ολομέλεια της Βουλήςτις εργασίες του σώματος θα προέδρευε ο βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας , Γιάννης Λαούρης, ως το γηραιότερο μέλος της
Η Ολομέλεια αναβλήθηκε λόγω έλλειψης θεμάτων (!!!), αν και υπήρχε μια σοβαρή νομοθετική εκκρεμότητα, η ψήφιση της μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης.
«Έχω την εντύπωση ότι δεν υπάρχει κανένα σοβαρό θέμα για να γίνει», είπε ο κ. Λαούρης ερωτηθείς σχετικά στην ραδιοφωνική εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» με τον Γιάννη Σεϊτανίδη του Πολίτη 107,6 & 97,6. Για να προσθέσει: «Νομίζω δεν είναι η πρώτη που αναβλήθηκε. Υπάρχει και άλλη μία που είχε ακυρωθεί λόγω έλλειψης θεμάτων. Θα πρόσδειδε μικρότητα αν υπονοείτε κάτι άλλο».
Η μικρότητα θα ήταν αν η Ολομέλεια ακυρώθηκε όχι λόγω έλλειψης νομοθετικού έργου, αλλά για να μην καθίσει στην καρέκλα του προέδρου της Βουλής ο κ. Λαούρης…
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