VOLT: Να μπει τέλος στη λατόμευση στη Σια - Ζητά απαντήσεις για τις άδειες και τη δημοσιοποίηση των περιβαλλοντικών μελετών

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα αναφέρει ότι συμμερίζεται την απόγνωση των κατοίκων, οι οποίοι «εδώ και δεκαετίες βιώνουν τις επιπτώσεις της λατομικής δραστηριότητας, με τη σκόνη, τον θόρυβο, τις εκρήξεις, τις δονήσεις και την επιβάρυνση του οδικού δικτύου να επηρεάζουν την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής τους».

Όπως επισημαίνει, το ζήτημα δεν αφορά μόνο τους κατοίκους της Σιας, καθώς «η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, των υδάτινων πόρων και η αποτροπή περαιτέρω υποβάθμισης του τοπίου αποτελούν ζητήματα ευρύτερου δημόσιου συμφέροντος».

Το VOLT καλεί την κυβέρνηση να παρουσιάσει τις περιβαλλοντικές μελέτες και τις μετρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί, καθώς και να διασφαλίσει ότι έχουν αξιολογηθεί συνολικά οι επιπτώσεις από τη μακροχρόνια λειτουργία του λατομείου, πριν από οποιαδήποτε απόφαση για ενδεχόμενη επέκτασή του.

Παράλληλα, εκφράζει ανησυχία για τις καταγγελίες της κοινότητας περί παραβίασης προηγούμενων συμφωνιών ως προς τα όρια της λατόμευσης, σημειώνοντας ότι οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να δώσουν σαφείς απαντήσεις για τις υφιστάμενες άδειες, την τήρηση των όρων τους και τις προθέσεις τους για το μέλλον του λατομείου.

Το κόμμα στηρίζει επίσης το αίτημα της κοινότητας για «ένα δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα σταδιακής ολοκλήρωσης της λατόμευσης και αποκατάστασης του φυσικού τοπίου».

Καταλήγοντας, το VOLT διαμηνύει ότι θα βρίσκεται δίπλα στους πολίτες και θα συμμετέχει στους αγώνες για την υπεράσπιση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής, τονίζοντας ότι «η οικονομική ανάπτυξη δεν μπορεί να πραγματοποιείται χωρίς σαφή όρια, διαφάνεια και σεβασμό στις τοπικές κοινωνίες».