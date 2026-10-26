Νάσιος Ορεινός: «Τεράστιο λάθος» από ΔΗΣΥ – Κίνδυνος να στείλει ψηφοφόρους στον Χριστοδουλίδη από τον πρώτο γύρο (ηχητικό)

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 και 97.6, στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» με την Άντρη Δανιήλ, ο κ. Ορεινός χαρακτήρισε πρωτοφανές το γεγονός ότι στον ΔΗΣΥ συζητούν ήδη το ενδεχόμενο να μην περάσει ο υποψήφιός τους στον δεύτερο γύρο, ενώ δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η εσωκομματική διαδικασία επιλογής του.

«Αυτό είναι πρωτοφανές, δεν έχει ξανασυμβεί», ανέφερε, τονίζοντας ότι το βάρος θα πρέπει να δοθεί στην εκλογή του υποψηφίου του κόμματος και στη συνέχεια στην προσπάθεια να εξασφαλίσει την παρουσία του στον δεύτερο γύρο.

«Τεράστιο λάθος» με κίνδυνο να ενισχυθεί ο Χριστοδουλίδης

Σύμφωνα με τον εκλογικό αναλυτή, η δημόσια συζήτηση για τις επιλογές του ΔΗΣΥ σε περίπτωση αποκλεισμού του υποψηφίου του ενέχει σοβαρούς κινδύνους, καθώς μπορεί να οδηγήσει μέρος των συναγερμικών ψηφοφόρων στην επιλογή του Νίκου Χριστοδουλίδη ήδη από τον πρώτο γύρο.

Υποστήριξε ότι η ηγεσία και τα στελέχη του κόμματος θα έπρεπε να επικεντρωθούν στην προοπτική νίκης του δικού τους υποψηφίου και όχι σε υποθετικά σενάρια συνεργασιών.

Παράλληλα, επισήμανε ότι ενδεχόμενος αποκλεισμός του ΔΗΣΥ από τον δεύτερο γύρο θα συνιστούσε εκλογική ήττα, την ευθύνη της οποίας θα επωμίζονταν τόσο η ηγεσία όσο και ο υποψήφιος του κόμματος.

Κατά την εκτίμησή του, μια τέτοια εξέλιξη δεν θα μπορούσε να αντισταθμιστεί από ενδεχόμενη συμμετοχή του ΔΗΣΥ σε κυβερνητικό σχήμα ή από την εξασφάλιση υπουργικών θέσεων.

Ο κ. Ορεινός άσκησε επίσης κριτική στον τρόπο με τον οποίο ο ΔΗΣΥ έχει ασκήσει αντιπολίτευση τα τελευταία χρόνια, υποστηρίζοντας ότι δεν κατάφερε να αποδομήσει πολιτικά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα να βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπος με έναν ισχυρότερο αντίπαλο.

Στάθηκε ακόμη στο ζήτημα της ιδεολογικής ταυτότητας, επισημαίνοντας ότι η ιδεολογική εγγύτητα ενός πολιτικού προσώπου με τον ΔΗΣΥ δεν αρκεί από μόνη της ως επιχείρημα για τη στήριξή του.

Ενωτική η εμφάνιση Αβέρωφ Νεοφύτου

Αναφερόμενος στην επίσημη υποβολή της υποψηφιότητας του Αβέρωφ Νεοφύτου, ο εκλογικός αναλυτής αξιολόγησε θετικά την παρουσία και τον πολιτικό του λόγο, διαπιστώνοντας διαφοροποίηση σε σχέση με προηγούμενες δημόσιες τοποθετήσεις του.

Όπως σημείωσε, ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ επέλεξε ενωτική προσέγγιση, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη να στηριχθεί από όλους ο υποψήφιος που θα αναδειχθεί μέσα από την εσωκομματική διαδικασία της 28ης Νοεμβρίου.

Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε και στην ιεράρχηση των θεμάτων που επέλεξε να αναδείξει ο Αβέρωφ Νεοφύτου, ξεκινώντας από το Κυπριακό και προχωρώντας στην οικονομία, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ακρίβεια.

Σύμφωνα με τον κ. Ορεινό, η αναφορά στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι, η μεσαία τάξη και οι μεγαλύτερες ηλικίες δείχνει τα ζητήματα στα οποία αναμένεται να επικεντρωθεί η προεκλογική του προσπάθεια.

Υπογράμμισε μάλιστα ότι η ακρίβεια και το αυξημένο κόστος ζωής αποτελούν πραγματικά προβλήματα για τα νοικοκυριά, επισημαίνοντας ότι δεν αρκούν οι αναφορές στην αναβάθμιση της κυπριακής οικονομίας όταν οι πολίτες βιώνουν καθημερινά τις αυξήσεις στις τιμές.

Διαφορετική στρατηγική από Αβέρωφ και Παμπορίδη

Ο Νάσιος Ορεινός εντόπισε διαφορετική επικοινωνιακή προσέγγιση μεταξύ των δύο διεκδικητών του χρίσματος, Αβέρωφ Νεοφύτου και Γιώργου Παμπορίδη.

Όπως παρατήρησε, τις τελευταίες ημέρες ο Αβέρωφ Νεοφύτου εμφανίζεται περισσότερο συγκρατημένος στις δημόσιες τοποθετήσεις του, ιδιαίτερα σε σχέση με τον εσωκομματικό του αντίπαλο.

Αντίθετα, ο Γιώργος Παμπορίδης έχει επιλέξει πιο έντονη δημόσια παρουσία, είτε με προσωπικές εμφανίσεις είτε μέσω εκπροσώπησής του.

Ο εκλογικός αναλυτής διευκρίνισε ότι πρόκειται για μια πρώτη διαπίστωση, καθώς μένει να φανεί εάν οι δύο υποψήφιοι θα διατηρήσουν την ίδια στρατηγική το επόμενο διάστημα.

Οι δηλώσεις που μπορεί να γυρίσουν μπούμερανγκ

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Ορεινός και στη σημασία των δημόσιων τοποθετήσεων κομματικών αξιωματούχων, υπενθυμίζοντας περιστατικά από τις προεδρικές εκλογές του 2008.

Επισήμανε ότι οι δηλώσεις πολιτικών στελεχών μπορούν να ερμηνευθούν διαφορετικά από τους ψηφοφόρους και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να προκαλέσουν το αντίθετο αποτέλεσμα από εκείνο που επιδιώκουν.

Στο ίδιο πλαίσιο, υπογράμμισε ότι οι ψηφοφόροι δεν ακολουθούν κατ' ανάγκην τις κομματικές υποδείξεις, ιδιαίτερα όταν καλούνται να αποφασίσουν ποιον θα στηρίξουν στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών.

Το βασικό μήνυμα του εκλογικού αναλυτή προς τον ΔΗΣΥ ήταν ότι η παράταξη οφείλει να επικεντρωθεί στη δική της υποψηφιότητα και στη διεκδίκηση της προεδρίας, αντί να προκαταλαμβάνει από τώρα το ενδεχόμενο αποκλεισμού της από τον δεύτερο γύρο.

Ακούστε όλη την παρέμβαση του Νάσιου Ορεινού στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 & 97.6 στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά»: