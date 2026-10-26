Κοίτασμα «Κρόνος»: Έπεσαν οι υπογραφές με την ENI - Ιστορικό βήμα για το κυπριακό φυσικό αέριο με συμφωνίες έως 1,8 δισ. δολάρια

Η σύμβαση για την κατασκευή και εγκατάσταση των υποδομών ανάπτυξης του κοιτάσματος φυσικού αερίου Κρόνος στο Τεμάχιο 6 της κυπριακής ΑΟΖ υπογράφηκε τη Δευτέρα στο Προεδρικό Μέγαρο, με την Eni να χαρακτηρίζει το έργο στρατηγικής σημασίας για την ενεργειακή πορεία της Κύπρου.

Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισημαίνει ότι η υπογραφή συμβάσεων ύψους έως και 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων αποτελεί καθοριστικό βήμα για την αξιοποίηση του φυσικού πλούτου της χώρας, με ιδιαίτερη γεωπολιτική και οικονομική σημασία.

Όπως αναφέρει, η εξέλιξη αυτή αναμένεται να συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση της κυπριακής οικονομίας, δημιουργώντας πρόσθετες δυνατότητες για κρατικές επενδύσεις σε πολιτικές που βελτιώνουν την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης τονίζει ότι από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση έθεσε ως στρατηγική επιδίωξη την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Κύπρου και την ενίσχυση όλων των παραγόντων ισχύος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Η σημερινή συμφωνία αποτελεί απτό αποτέλεσμα αυτής της στρατηγικής», υπογραμμίζει, προσθέτοντας ότι στόχος είναι η οικοδόμηση μιας Κύπρου οικονομικά ισχυρότερης και γεωπολιτικά αναβαθμισμένης.

«Οικοδομούμε μια Κύπρο οικονομικά ισχυρότερη, γεωπολιτικά αναβαθμισμένη, που αξιοποιεί το σύνολο των δυνατοτήτων της προς όφελος της χώρας και των πολιτών της», καταλήγει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Έργο στρατηγικής σημασίας

Η σύμβαση για την κατασκευή και εγκατάσταση των υποδομών ανάπτυξης του κοιτάσματος φυσικού αερίου Κρόνος στο Τεμάχιο 6 της κυπριακής ΑΟΖ υπογράφηκε τη Δευτέρα στο Προεδρικό Μέγαρο, με την Eni να χαρακτηρίζει το έργο στρατηγικής σημασίας για την ενεργειακή πορεία της Κύπρου.

«Το Κρόνος αποτελεί ένα στρατηγικής σημασίας έργο, που αποδεικνύει στην πράξη την ικανότητά μας να υλοποιούμε τους στόχους μας», δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής Επιχειρήσεων της Eni, Guido Brusco, σημειώνοντας ότι το έργο συνδυάζει την επιτυχία των ερευνητικών δραστηριοτήτων, την ταχεία ανάπτυξη, την περιφερειακή συνεργασία και την αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών.

Ο κ. Brusco ανέφερε ότι πρόκειται για το πρώτο έργο ανάπτυξης κοιτάσματος της Eni στην Κύπρο, υπογραμμίζοντας ότι σηματοδοτεί τη δέσμευση της εταιρείας να αποτελέσει μακροπρόθεσμο εταίρο στην ενεργειακή πορεία της χώρας. Πρόσθεσε ότι αποτελεί επίσης ιστορικό ορόσημο για την Κύπρο, καθώς είναι το πρώτο έργο ανάπτυξης κοιτάσματος υδρογονανθράκων στη χώρα.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλης Δαμιανός, ανέφερε ότι η σημασία του Κρόνος για την Κύπρο υπερβαίνει τα εκτιμώμενα αποθέματά του, καθώς προωθεί ουσιαστικά την προσπάθεια μετατροπής των υπεράκτιων ανακαλύψεων σε απτό οικονομικό και στρατηγικό όφελος.

Το κοίτασμα Κρόνος, που βρίσκεται στο Τεμάχιο 6, εκτιμάται ότι περιέχει περισσότερα από 3 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου. Η Τελική Επενδυτική Απόφαση για την ανάπτυξή του εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2026, ενώ η έναρξη παραγωγής τοποθετείται το 2028.

Βάσει του σχεδιασμού, το φυσικό αέριο θα μεταφέρεται στην Αίγυπτο για επεξεργασία και υγροποίηση στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις, μεταξύ άλλων στο εργοστάσιο LNG της Νταμιέτα, προτού εξαχθεί κυρίως προς την Ευρώπη. Η αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών αναμένεται να περιορίσει τον χρόνο ανάπτυξης και το κόστος του έργου.

Η Eni δραστηριοποιείται στην Κύπρο από το 2013 και είναι διαχειρίστρια του Τεμαχίου 6, με συμμετοχή 50%, σε συνεργασία με την TotalEnergies.