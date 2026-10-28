ΠτΔ για GSI: «Η Κύπρος ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα χωρίς τυμπανοκρουσίες» - Σημαντικές οι επόμενες μέρες για το Κυπριακό

Σε δηλώσεις του μετά τη δοξολογία και την παρέλαση για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στη Λευκωσία, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι «ό,τι πρέπει να γίνει σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα, γίνεται από πλευράς της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε σχέση με την ενάσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και πολλές δηλώσεις».

«Στα θέματα κυριαρχίας δεν υπάρχουν συμβιβασμοί»

Αναφερόμενος στα μηνύματα της επετείου του «Όχι», ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι ζητήματα κυριαρχίας και αξιοπρέπειας δεν επιδέχονται εκπτώσεις.

«Στα θέματα κυριαρχίας, στα θέματα αξιοπρέπειας δεν υπάρχουν ούτε συμβιβασμοί ούτε εκπτώσεις. Όποιο και αν είναι το κόστος, οι αδελφοί μας στην Ελλάδα απέδειξαν ότι σε αυτά τα θέματα δεν μπορούν να υπάρξουν συμβιβασμοί και εκπτώσεις», ανέφερε.

Παράλληλα, υπενθύμισε τη συμβολή των Κυπρίων στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, σημειώνοντας ότι περίπου 20 χιλιάδες Κύπριοι βρέθηκαν στο πλευρό της Ελλάδας και των συμμαχικών δυνάμεων, ενώ πολλοί έχασαν τη ζωή τους στα πεδία των μαχών.

«Οι επόμενες μέρες είναι σημαντικές για το Κυπριακό»

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στάθηκε ιδιαίτερα στις εξελίξεις στο Κυπριακό, χαρακτηρίζοντας σημαντικές τις επόμενες ημέρες.

Όπως είπε, η χθεσινή συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα και χαρακτηρίστηκε από εποικοδομητικό διάλογο.

«Οι επόμενες μέρες είναι σημαντικές. Έγινε χθες μια συνάντηση, έγινε σε πάρα πολύ θετικό κλίμα, η συζήτηση ήταν εποικοδομητική και ελπίζω, αυτό θέλω να υποσχεθώ σήμερα στον κυπριακό λαό σε μια τόσο σημαντική μέρα για τον Ελληνισμό, ότι θα πράξω ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν, έτσι ώστε να έχουμε θετικές εξελίξεις», δήλωσε.

Ο Πρόεδρος επανέλαβε ότι, παρά τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν, η κυβέρνηση συνεχίζει με επιμονή τις προσπάθειες για τον τερματισμό της κατοχής και την επανένωση της Κύπρου.

«Παρά τις προκλήσεις, παρά τις δυσκολίες και τα προβλήματα δεν επαναπαυόμαστε σε σχέση με την ανάγκη για απελευθέρωση, για τον τερματισμό της κατοχής και την επανένωση της πατρίδας μας», κατέληξε.