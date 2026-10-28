Η Λευκωσία τίμησε την επέτειο του «Όχι» - Μαθητές και οργανωμένα σύνολα στην παρέλαση (φώτος)

Στην παρέλαση, που πραγματοποιήθηκε μπροστά από την Πρεσβεία της Ελλάδας, συμμετείχαν η Φιλαρμονική Ορχήστρα Κέρκυρας και δύο σύλλογοι από την Ελλάδα, η Καβάλα και η «Παναγιά Σουμελά». Τον χαιρετισμό δέχθηκαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Πρέσβης της Ελλάδας Κωνσταντίνος Κόλλιας.

Στην παρέλαση έλαβαν μέρος αντιπροσωπευτικά τμήματα παλαιών πολεμιστών, σπουδαστών Ανώτερων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, μαθητών σχολών Μέσης Εκπαίδευσης, Προσκόπων, Σωματείων και Οργανώσεων.

Οι εκδηλώσεις άρχισαν στις 10 το πρωί με πανηγυρική δοξολογία στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα, χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Γεώργιου. Παρόντες ήταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου, η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Αθηνά Μιχαηλίδου, ο Πρέσβης της Ελλάδας Κωνσταντίνος Κόλλιας και άλλα μέλη της πολιτικής, πολιτειακής και στρατιωτικής ηγεσίας.

Τον πανηγυρικό λόγο της ημέρας εκφώνησε ο Υπουργός Γεωργίας Χρίστος Σενέκης. Τιμητικό απόσπασμα της Εθνικής Φρουράς και η φιλαρμονική της Δύναμης απέδωσαν τιμές μπροστά από τον Καθεδρικό Ναό.

Πηγή: ΚΥΠΕ