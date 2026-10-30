Το προσωπικό της Βουλής καταγγέλλει βουλευτές για απαξιωτική συμπεριφορά και στοχοποίηση

Σε επιστολή προς την Πρόεδρο της Βουλής, που εξασφάλισε ο «Π», το προσωπικό καταγγέλλει συμπεριφορές και δημόσιες αναφορές που, όπως επισημαίνει, απαξιώνουν τους υπαλλήλους, υποτιμούν την εργασία τους και τους αποδίδουν συλλήβδην ευθύνες και αρνητικούς χαρακτηρισμούς, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη ο θεσμικός τους ρόλος και οι πιεστικές συνθήκες υπό τις οποίες εργάζονται. Αν και δεν γίνεται σχετική αναφορά στην επιστολή, εκτιμάται ότι αφορμή για την αντίδραση αποτέλεσε το πρόσφατο περιστατικό με τις δηλώσεις «Πόθεν Έσχες» των βουλευτών, κατά το οποίο δημοσιοποιήθηκαν εκ παραδρομής στοιχεία που αφορούσαν συζύγους και ανήλικα τέκνα.

Όπως τονίζεται στην επιστολή, η οποία διαβιβάστηκε μέσω της ΠΑΣΥΔΥ, τέτοιες συμπεριφορές πλήττουν την επαγγελματική και προσωπική αξιοπρέπεια των υπαλλήλων, δημιουργούν κλίμα απογοήτευσης και ανασφάλειας και υπονομεύουν τη σχέση συνεργασίας μεταξύ βουλευτών και προσωπικού.

Άλλο η κριτική και άλλο η απαξίωση

Το προσωπικό αναγνωρίζει το δικαίωμα των βουλευτών να ασκούν κριτική, να εκφράζουν προβληματισμούς και να ζητούν εξηγήσεις για ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της Βουλής. Υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι η κριτική πρέπει να διαχωρίζεται από την προσωπική απαξίωση των υπαλλήλων και να σέβεται την αξιοπρέπεια και την επαγγελματική τους υπόσταση. «Η δημόσια έκφραση διαφωνιών δεν πρέπει να μετατρέπεται σε μέσο στοχοποίησης, επίρριψης αποκλειστικών ευθυνών ή υποτίμησης του προσωπικού της Βουλής», επισημαίνεται χαρακτηριστικά.

Στην επιστολή υπογραμμίζεται, επίσης, ότι οι υπάλληλοι επιτελούν καθημερινά το έργο τους με επαγγελματισμό, υπευθυνότητα και εχεμύθεια, παρέχοντας την αναγκαία διοικητική, επιστημονική και οργανωτική υποστήριξη στους βουλευτές, στους κοινοβουλευτικούς συνεργάτες τους και στα διάφορα όργανα της Βουλής. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Κοινοβουλίου και η προστασία της αξιοπιστίας και της αξιοπρέπειας του θεσμού προϋποθέτουν εργασιακό περιβάλλον που διέπεται από αμοιβαίο σεβασμό και αναγνώριση της συνεισφοράς κάθε υπαλλήλου.

Να ληφθούν μέτρα

Το προσωπικό ζητά να ληφθεί η αναγκαία μέριμνα, ώστε να αποφεύγονται στο μέλλον συμπεριφορές και αναφορές που προσβάλλουν την αξιοπρέπεια των υπαλλήλων και απαξιώνουν το έργο τους, τονίζοντας ότι η αποτελεσματική υποστήριξη του κοινοβουλευτικού έργου στηρίζεται σε σχέσεις συνεργασίας, εμπιστοσύνης και αμοιβαίου σεβασμού. Στην κατακλείδα της επιστολής προς την κ. Δημητρίου, το προσωπικό επαναλαμβάνει την ανάγκη διατήρησης κλίματος αμοιβαίου σεβασμού και θεσμικής ευπρέπειας, τόσο στις υπηρεσιακές επαφές όσο και στον δημόσιο λόγο, εκφράζοντας την προσδοκία ότι θα ληφθούν μέτρα για την αποφυγή ανάλογων περιστατικών στο μέλλον.