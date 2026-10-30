Η ΕΔΕΚ να κατέλθει αυτόνομα στις προεδρικές εκλογές - Παρατεταμένη εσωστρέφεια βλέπει στην ΕΔΕΚ ο Κωστής Ευσταθίου στο ΠΟΛcast του «Π»

Ο κ. Ευσταθίου μιλούσε στο ΠΟΛcast του «Π», παραδεχόμενος παρατεταμένη εσωστρέφεια στην ΕΔΕΚ, η οποία -ανέφερε- έχει απομακρυνθεί από την κοινωνία και χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας και ανανέωση της εικόνας της. Περιγράφει ένα κόμμα το οποίο, όπως υποστηρίζει, αναλώνεται επί χρόνια στα εσωτερικά του ζητήματα και δυσκολεύεται να επανέλθει σε τροχιά ουσιαστικής παραγωγής πολιτικής.

Xαρακτηρίζει βιαστικό το πρόσφατο καταστατικό συνέδριο, αλλά θεωρεί ότι οι καταστατικές αλλαγές αποτελούν ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, χωρίς, ωστόσο, να συνιστούν την ουσιαστική τομή που χρειάζεται το κόμμα. Επικρίνει τον συγκεντρωτισμό, τον νεποτισμό και τη δυσκολία αποδοχής της διαφορετικής άποψης, επισημαίνοντας ότι η ΕΔΕΚ έχει οδηγηθεί σε μια κατάσταση όπου οι προσωπικές αντιπαραθέσεις συχνά υπερισχύουν των πολιτικών διαφωνιών. Για τον Κωστή Ευσταθίου, το μεγάλο ζητούμενο είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε διαφορετικές τάσεις και απόψεις να μπορούν να συνυπάρχουν, χωρίς η διαφωνία να οδηγεί σε ρήξεις και αποχωρήσεις.

Παραδέχεται ότι πρότεινε στη Σοφία Μακρή να συμπροεδρεύσουν στην ΕΔΕΚ, όπως πράττουν άλλα ευρωπαϊκά και μη κόμματα, με τη νυν πρόεδρο της ΕΔΕΚ να αρνείται, μια εξέλιξη η οποία -σημειώνει ο κ. Ευσταθίου- αναδεικνύει τις δυσκολίες συνεννόησης στο εσωτερικό του κόμματος. Υποστηρίζει δε ότι η υπέρβαση της κρίσης προϋποθέτει αλλαγή πολιτικής κουλτούρας και όχι μόνο διαδικαστικές διευθετήσεις.

Ο Κωστής Ευσταθίου ασκεί κριτική στην πορεία που έφερε την ΕΔΕΚ στη σημερινή κατάσταση, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν ανέχονται οι μεν τους δε. «Δεν θα μπορούσα να συνυπάρξω με τον Μαρίνο Σιζόπουλο», αναφέρει χαρακτηριστικά και θυμίζει τη φιλία που τους έδενε πριν την προεδρία Σιζόπουλου στην ΕΔΕΚ. Αιχμηρός εμφανίζεται και απέναντι στις εσωκομματικές αντιπαραθέσεις, υποστηρίζοντας ότι οι διαφορές μπορούν να γεφυρωθούν μόνο εφόσον πάψουν να είναι προσωπικές και αποκτήσουν πολιτικό περιεχόμενο.

Αποτιμώντας την κατάσταση που έφερε ώς εδώ την ΕΔΕΚ, χωρίς ουσιαστικό ρόλο στη διακυβέρνηση Χριστοδουλίδη και εκτός Βουλής, ο κ. Ευσταθίου στέλνει μήνυμα προς όσους εμπλέκονται στις αντιπαραθέσεις και τη ρητορική που βαθαίνει τις εσωτερικές διαφορές: «Να προσέξουμε το στόμα μας» και να δοθεί χώρος στον πολιτικό διάλογο, σε μια περίοδο κατά την οποία η ΕΔΕΚ καλείται να αποφασίσει όχι μόνο ποιος θα ηγηθεί αλλά και ποια πολιτική πορεία θέλει να ακολουθήσει.

Δείτε ολόκληρο το ΠΟΛcast στη διαδικτυακή σελίδα του «Π», politis.com.cy, και στο Youtube του ομίλου.