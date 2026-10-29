Αναταράξεις στην ΕΔΕΚ: Τρεις παραιτήσεις μετά το Καταστατικό Συνέδριο – Και οι τρεις είχαν αμφισβητήσει τη διαδικασία σύγκλησής του

Πρόκειται για τον Άδωνη Κωνσταντίνου, Οργανωτικό της Επαρχιακής Επιτροπής ΕΔΕΚ Λεμεσού, και τον Στέλιο Χαραλάμπους, Οργανωτικό της Επαρχιακής Επιτροπής ΕΔΕΚ Πάφου.

Το τρίτο στέλεχος που υπέβαλε την παραίτησή του είναι ο Αχιλλέας Μαλαχουρίδης, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και του Πολιτικού Γραφείου του κόμματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι τρεις περιλαμβάνονταν στην ομάδα των 11 μελών του Πολιτικού Γραφείου που είχαν εκφράσει διαφωνίες με τους χειρισμούς της προέδρου της ΕΔΕΚ, Σοφίας Χριστοδούλου Μακρή, αμφισβητώντας τη νομιμότητα της διαδικασίας σύγκλησης του Καταστατικού Συνεδρίου.

Μάλιστα, οι «11» δεν έδωσαν το «παρών» στο Συνέδριο της 25ης Οκτωβρίου, κατά το οποίο εγκρίθηκαν σχεδόν ομόφωνα σημαντικές καταστατικές αλλαγές, μεταξύ των οποίων η κατάργηση της θέσης του Γενικού Διευθυντή και η αναδιάρθρωση των κομματικών οργάνων.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστοί οι λόγοι που επικαλούνται τα τρία στελέχη στις επιστολές παραίτησής τους, ούτε έχει διευκρινιστεί κατά πόσον η απόφασή τους συνδέεται άμεσα με τις καταστατικές αλλαγές που εγκρίθηκαν.

Η επιστολή των «11» προς την πρόεδρο

Υπενθυμίζεται ότι πριν από το Καταστατικό Συνέδριο, οι «11» είχαν αποστείλει επιστολή προς την πρόεδρο της ΕΔΕΚ, στις 16 Οκτωβρίου, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για τη λειτουργία του Πολιτικού Γραφείου και την τήρηση της καταστατικής τάξης.

Στην επιστολή τους κατήγγελλαν παράκαμψη του Πολιτικού Γραφείου και των συλλογικών διαδικασιών, θέτοντας ζητήματα που αφορούσαν αποφάσεις της νέας ηγεσίας και τη λειτουργία των κομματικών οργάνων.

Η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε στις 20 Οκτωβρίου, όταν τα έντεκα στελέχη επανήλθαν με νέα επιστολή, μετά την απόφαση της κ. Χριστοδούλου Μακρή να ακυρώσει προγραμματισμένη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου στις 19 Οκτωβρίου.

Οι υπογράφοντες έκαναν λόγο για «μνημείο αντιθεσμικής συμπεριφοράς», κατηγορώντας την πρόεδρο για παραβίαση καταστατικών διαδικασιών και υποβάθμιση των συλλογικών οργάνων. Παράλληλα, υποστήριζαν ότι ζητήματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Πολιτικού Γραφείου επιχειρείτο να παραπεμφθούν στο Καταστατικό Συνέδριο, αμφισβητώντας τη νομιμότητα της διαδικασίας σύγκλησής του.

Μάλιστα, κανένα από τα έντεκα μέλη δεν έδωσε το «παρών» στο Συνέδριο της 25ης Οκτωβρίου, κατά το οποίο εγκρίθηκαν σχεδόν ομόφωνα σημαντικές καταστατικές αλλαγές, μεταξύ των οποίων η κατάργηση της θέσης του Γενικού Διευθυντή και η αναδιάρθρωση των κομματικών οργάνων.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστοί οι λόγοι που επικαλούνται τα τρία στελέχη στις επιστολές παραίτησής τους, ούτε έχει διευκρινιστεί κατά πόσον η απόφασή τους συνδέεται άμεσα με τις καταστατικές αλλαγές που εγκρίθηκαν.