Σε δυναμικά μέτρα προειδοποιεί να προχωρήσει το Συμβούλιο Συμπλέγματος Κοινοτήτων Τηλλυρίας, σε περίπτωση που μέχρι τη Δευτέρα δεν υπάρξει εξέλιξη αναφορικά με τη διάνοιξη του περάσματος των Κοκκίνων.
Τελεσίγραφο στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη από την Τηλλυρία για τα Κόκκινα: «Αν δεν ανοίξουν μέχρι τη Δευτέρα, βγαίνουμε στους δρόμους»
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Συμβουλίου, οι Κοινοτάρχες έλαβαν ομόφωνη απόφαση ότι, εάν μέχρι τη Δευτέρα δεν υπάρξει οποιαδήποτε εξέλιξη για τα Κόκκινα, θα καλέσουν σε δυναμικά μέτρα, με στόχο τη διεκδίκηση του αιτήματος για διάνοιξη του περάσματος Κοκκίνων.
Οι Κοινοτάρχες του Συμπλέγματος Κοινοτήτων Τηλλυρίας συνεδρίασαν την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2026 και συζήτησαν τις πληροφορίες που αφορούν τη διάνοιξη των οδοφραγμάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στο Οδόφραγμα Κοκκίνων, το οποίο παραμένει κλειστό.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Συμβουλίου, οι Κοινοτάρχες έλαβαν ομόφωνη απόφαση ότι, εάν μέχρι τη Δευτέρα δεν υπάρξει οποιαδήποτε εξέλιξη για τα Κόκκινα, θα καλέσουν σε δυναμικά μέτρα, με στόχο τη διεκδίκηση του αιτήματος για διάνοιξη του περάσματος Κοκκίνων.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι λεπτομέρειες για τα μέτρα και τις εκδηλώσεις που ενδέχεται να πραγματοποιηθούν θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.
Παράλληλα, το Συμβούλιο απευθύνει εκ νέου έκκληση προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να παραμείνει σταθερός στη θέση του και να τηρήσει, όπως αναφέρει, τις υποσχέσεις που έχουν δοθεί προς την Τηλλυρία. «Καλούμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να μείνει σταθερός και να τηρήσει τις υποσχέσεις του προς την Τηλλυρία», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση, η οποία υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Συμπλέγματος Κοινοτήτων Τηλλυρίας, Νίκο Κλεάνθους.
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