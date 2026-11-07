Χριστοδουλίδης στον Observer: Να τερματιστεί η «αποικιοκρατική κληρονομιά» των βάσεων

Ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι έχει έρθει η ώρα να επανεξεταστεί το καθεστώς των βάσεων στο Ακρωτήρι και τη Δεκέλεια. «Πρέπει να βάλουμε τέλος σε αυτή την αποικιοκρατική κληρονομιά», δήλωσε, διευκρινίζοντας ότι η θέση αυτή δεν εκφράζει αντιβρετανικά αισθήματα. «Η σχέση μας με το Ηνωμένο Βασίλειο σήμερα δεν είναι η ίδια με εκείνη που είχαμε το 1960», σημείωσε.

Πρόσθεσε ότι η βρετανική κυβέρνηση δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο συζήτησης για το καθεστώς των βάσεων. «Έχουμε διάφορες επιλογές, αλλά από σεβασμό προς τη βρετανική κυβέρνηση δεν πρόκειται να διαπραγματευτούμε δημόσια», ανέφερε.

Δέκα χρόνια μετά το Brexit, ο Πρόεδρος δήλωσε ένθερμος υποστηρικτής της επανένταξης της Βρετανίας στην ΕΕ. «Θα ήθελα να δω το Ηνωμένο Βασίλειο να επανεντάσσεται πλήρως ακόμη και την επόμενη εβδομάδα», είπε. «Μπορώ να σας πω εκ μέρους των 27 κρατών μελών ότι όλες οι χώρες θα καλωσόριζαν το ενδεχόμενο επανένταξης του Ηνωμένου Βασιλείου. Το εμπόδιο δεν προέρχεται από την ευρωπαϊκή πλευρά», πρόσθεσε.

Κατά τον κ. Χριστοδουλίδη, η επιστροφή της Βρετανίας θα ήταν αμοιβαία επωφελής: θα ενίσχυε την ΕΕ σε μια περίοδο διεθνούς αστάθειας και θα βοηθούσε το Λονδίνο να αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις, όπως το μεταναστευτικό. «Εάν είμαστε μαζί, είμαστε πολύ ισχυρότεροι», ανέφερε. Πρόσθεσε ότι, κατά την άποψή του, «σήμερα το Ηνωμένο Βασίλειο χρειάζεται την Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερο απ’ ό,τι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται το Ηνωμένο Βασίλειο».

Επικαλέστηκε την εμπειρία της Κύπρου για να αναδείξει τα οφέλη της ευρωπαϊκής συνεργασίας. Όπως είπε, με τη βοήθεια της ΕΕ η παράτυπη μετανάστευση προς το νησί έχει μειωθεί κατά 90%, ενώ οι επιστροφές μεταναστών έχουν αυξηθεί κατά 85%.

Ωστόσο, εκτίμησε ότι δεν είναι πολιτικά εύκολο για τη βρετανική κυβέρνηση να θέσει άμεσα το ζήτημα νέας αίτησης ένταξης ή διεξαγωγής δημοψηφίσματος. Αντίθετα, προέβλεψε ότι θα ακολουθηθεί σταδιακή προσέγγιση, με το Ηνωμένο Βασίλειο να μπορεί να αποκτήσει σχέσεις συνεργασίας που θα προσομοιάζουν με εκείνες κράτους μέλους, χωρίς επίσημη συμμετοχή στην Ένωση. Ξεκαθάρισε, πάντως, ότι η Βρετανία δεν θα μπορούσε να επιστρέψει επιλέγοντας μόνο τα προνόμια που την εξυπηρετούν. «Κανείς δεν θα επιθυμούσε μια επιλεκτική συμμετοχή», σημείωσε.

Η συνέντευξη δημοσιεύεται σε περίοδο νέας προσέγγισης μεταξύ Λονδίνου και Βρυξελλών, καθώς οι δύο πλευρές διαπραγματεύονται συμφωνίες σε τομείς όπως η ελεύθερη μετακίνηση των νέων, τα δίδακτρα στα βρετανικά πανεπιστήμια για φοιτητές από κράτη μέλη της ΕΕ, η διευκόλυνση του εμπορίου αγροτικών προϊόντων και η συνεργασία για τις εκπομπές ρύπων. Οι συζητήσεις πραγματοποιούνται ενόψει της συνόδου κορυφής ΕΕ – Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία έχει προγραμματιστεί να γίνει στις Βρυξέλλες στις 20 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της YouGov που παρουσιάζει η εφημερίδα, σχεδόν έξι στους δέκα Βρετανούς θεωρούν πλέον ότι το Brexit ήταν λάθος. Το 55% τάσσεται υπέρ της επιστροφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έναντι 34% που διαφωνεί.

Πηγή: ΚΥΠΕ