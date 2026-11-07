«Όλα καλά» λέει ο Φιντάν για το καλώδιο Ελλάδας Κύπρου μετά το διπλωματικό θρίλερ με τις NAVTEX

Ερωτηθείς για τις τελευταίες εξελίξεις και ειδικότερα για το γαλλικό ερευνητικό σκάφος «Abeille Marengo», η παρουσία του οποίου πυροδότησε νέα ένταση στις σχέσεις των δύο χωρών, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας απάντησε χαρακτηριστικά: «Όλα είναι φυσιολογικά, όλα είναι καλά».

Η ερώτηση τέθηκε από τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Τουρκία, Μανώλη Κωστίδη, ο οποίος ζήτησε από τον Τούρκο υπουργό να τοποθετηθεί για την ηλεκτρική διασύνδεση και την αντιπαράθεση που προέκυψε με τις NAVTEX μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας.

Την ίδια ώρα, τουρκικές διπλωματικές πηγές υποστηρίζουν ότι το ζήτημα που προέκυψε με τις NAVTEX για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης έχει επιλυθεί.