Την ώρα που παραμένει στο προσκήνιο η ένταση μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας γύρω από την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου, αλλά και την ανταλλαγή NAVTEX για τις έρευνες του καλωδίου, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν εμφανίστηκε καθησυχαστικός, υποστηρίζοντας πως η κατάσταση είναι ομαλή.
«Όλα καλά» λέει ο Φιντάν για το καλώδιο Ελλάδας Κύπρου μετά το διπλωματικό θρίλερ με τις NAVTEX
Την ίδια ώρα, τουρκικές διπλωματικές πηγές υποστηρίζουν ότι το ζήτημα που προέκυψε με τις NAVTEX για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης έχει επιλυθεί.
Ερωτηθείς για τις τελευταίες εξελίξεις και ειδικότερα για το γαλλικό ερευνητικό σκάφος «Abeille Marengo», η παρουσία του οποίου πυροδότησε νέα ένταση στις σχέσεις των δύο χωρών, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας απάντησε χαρακτηριστικά: «Όλα είναι φυσιολογικά, όλα είναι καλά».
Η ερώτηση τέθηκε από τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Τουρκία, Μανώλη Κωστίδη, ο οποίος ζήτησε από τον Τούρκο υπουργό να τοποθετηθεί για την ηλεκτρική διασύνδεση και την αντιπαράθεση που προέκυψε με τις NAVTEX μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας.
Την ίδια ώρα, τουρκικές διπλωματικές πηγές υποστηρίζουν ότι το ζήτημα που προέκυψε με τις NAVTEX για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης έχει επιλυθεί.
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