100 χρόνια ΑΚΕΛ: Κοινωνίες υπό πίεση και ειρήνη υπό απειλή στο διεθνές συμπόσιο

Η πρώτη σύνοδος εξέτασε τα αδιέξοδα του νεοφιλελεύθερου μοντέλου, τη διεύρυνση των ανισοτήτων και τις πιέσεις στους εργαζομένους. Οι ομιλητές στάθηκαν στην αντίφαση ανάμεσα στη ραγδαία τεχνολογική πρόοδο και στο διευρυνόμενο κοινωνικό χάσμα, καθώς και στην ανάγκη ενίσχυσης των δημόσιων υπηρεσιών και της κοινωνικής προστασίας, όπως ανέδειξε και η εμπειρία της πανδημίας. Τόνισαν, επίσης, ότι το εργατικό κίνημα και οι προοδευτικές δυνάμεις διατηρούν τη δυναμική αντίστασης και διεκδίκησης μιας κοινωνίας με περισσότερη ισότητα και κοινωνική δικαιοσύνη.

Τη συζήτηση συντόνισε η Γενική Γραμματέας της ΠΟΓΟ, Ελένη Ευαγόρου. Συμμετείχαν ο Χάρης Πολυκάρπου, μέλος της Γραμματείας της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ και επικεφαλής του Τομέα Οικονομίας, ο Πάμπης Κυρίτσης, Γενικός Γραμματέας της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας, ο Hettithantri Patabendige Dammika, υπουργός Περιβάλλοντος της Σρι Λάνκα από το Λαϊκό Απελευθερωτικό Μέτωπο (JVP), και διαδικτυακά η Ana Prestes, Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων του Κομμουνιστικού Κόμματος Βραζιλίας.

Η δεύτερη σύνοδος επικεντρώθηκε στη στρατιωτικοποίηση, το διεθνές δίκαιο και την προοπτική της ειρήνης. Στη συζήτηση αναδείχθηκε η σημασία του διεθνούς δικαίου ως ασπίδας για τα μικρά κράτη και η ανάγκη υπεράσπισής του χωρίς δύο μέτρα και δύο σταθμά. Έγινε ιδιαίτερη αναφορά στη γενοκτονία στη Γάζα και στην ανάγκη λογοδοσίας χωρίς εξαιρέσεις, καθώς και στην αντίφαση ανάμεσα στην αύξηση των ευρωπαϊκών δαπανών για εξοπλισμούς και στους δημοσιονομικούς περιορισμούς στην κοινωνική πολιτική.

Για την Κύπρο, επισημάνθηκε η ανάγκη πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής αρχών, χωρίς στρατηγική πρόσδεση στους σχεδιασμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ, καθώς και τερματισμού της χρήσης του κυπριακού εδάφους για επιθετικές στρατιωτικές επιχειρήσεις. Η υπεράσπιση της ειρήνης συνδέθηκε με την προοπτική μιας επανενωμένης Κύπρου, στη βάση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, όπως αυτή περιγράφεται στα ψηφίσματα του ΟΗΕ.

Τη δεύτερη σύνοδο συντόνισε ο Αλέξανδρος Ζαχαριάδης, μέλος της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ. Συμμετείχαν ο Αντώνης Τζανακόπουλος, καθηγητής Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, με διαδικτυακή κεντρική εισήγηση, ο Άριστος Δαμιανού, μέλος της Γραμματείας της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ και βουλευτής, ο Navid Shomali, μέλος της Πολιτικής Επιτροπής και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων του Κόμματος Τουντέχ του Ιράν, και διαδικτυακά ο Lucio Parada, μέλος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων του Κομμουνιστικού Κόμματος Χιλής.

07.11.2026

Πηγή: ΚΥΠΕ