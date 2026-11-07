GSI: Συγκρατημένη αισιοδοξία για την επανέναρξη των ερευνών εκφράζει ο Χαράλαμπος Έλληνας

«Είμαι κάπως αισιόδοξος ότι θα προχωρήσουν οι έρευνες, με κάποια αντίδραση από την Τουρκία, αλλά όχι τόση που να προκαλέσει τεράστια προβλήματα», ανέφερε.

Ο κ. Έλληνας χαρακτήρισε ενδιαφέρον τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνονται οι δύο πλευρές. Η Ελλάδα, είπε, εξέδωσε τελικά Navtex, όπως έπρεπε, και ανακοίνωσε ότι οι έρευνες θα αρχίσουν τώρα, πιθανόν την ερχόμενη εβδομάδα.

Η Τουρκία αντέδρασε, σε έναν βαθμό, μετρημένα, παρότι προχώρησε σε αυτό που αναμενόταν: εξέδωσε Anti-Navtex και έστειλε drones πάνω από την περιοχή, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Τουρκία «δεν φαίνεται ότι αντιδρά δυναμικά». Επικαλέστηκε δημοσιεύματα κατά τα οποία ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν είπε ότι όλα πάνε καλά και ότι πιστεύει πως το ζήτημα έχει επιλυθεί.

«Τι ακριβώς εννοούσε ο κ. Φιντάν δεν ξέρουμε, αλλά φαίνεται ότι η Τουρκία προχωρά μετρημένα», είπε ο κ. Έλληνας, προσθέτοντας ότι οι διπλωματικές επαφές που έγιναν παρασκηνιακά τις τελευταίες δύο εβδομάδες φαίνεται να έχουν οδηγήσει σε κάποια λύση.

Εκτίμησε ότι η αντίδραση της Τουρκίας θα είναι περιορισμένη, χωρίς όμως η χώρα να υποχωρήσει. Όπως σημείωσε, η τουρκική κυβέρνηση δεν μπορεί να υποχωρήσει λόγω της κοινής γνώμης στο εσωτερικό, καθώς έχει πει πολλά στους Τούρκους πολίτες για το θέμα και έχει υιοθετήσει «δυναμικές θέσεις που να τραβήξει πίσω είναι πολύ δύσκολο».

«Αντιδρούν, αλλά περιορισμένα και γι’ αυτό βλέπω το θέμα κάπως αισιόδοξα», ανέφερε. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι «δεν μπορείς να γνωρίζεις σίγουρα» και πως η εικόνα θα ξεκαθαρίσει την ερχόμενη εβδομάδα.

Ο κ. Έλληνας είπε ότι έχουν ενδιαφέρον όσα καταγράφονται τις τελευταίες δύο ημέρες μετά την έκδοση της Navtex. Η Ελλάδα, από την πλευρά της, προχώρησε σε προσεκτικές κινήσεις και δηλώσεις, χωρίς να προβάλει έντονα το θέμα. Ο Έλληνας πρωθυπουργός, πρόσθεσε, είχε πει ότι η χώρα θα κρατήσει χαμηλούς τόνους και θα προχωρήσει όταν θα είναι η κατάλληλη στιγμή.

Κατά τον κ. Έλληνα, η κατάλληλη στιγμή φαίνεται να είναι τώρα, καθώς οι έρευνες πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του χρόνου. Η έκδοση της Navtex τώρα και η έναρξη των εργασιών την ερχόμενη εβδομάδα δίνουν χρόνο για να ολοκληρωθούν οι έρευνες πριν από το τέλος του έτους, ανέφερε.

Υπενθύμισε ότι την προηγούμενη φορά που το πλοίο επιχείρησε να κάνει έρευνες, η Τουρκία δεν επενέβη, αλλά έστειλε φρεγάτες στην περιοχή. Η Ελλάδα θεώρησε την κίνηση επικίνδυνη και το πλοίο αποχώρησε.

«Τώρα όμως φαίνεται ότι θα προχωρήσουν οι έρευνες», είπε. Αν αυτές γίνουν χωρίς επέμβαση ή παρεμπόδιση, «θα είναι σημαντική εξέλιξη».

Ερωτηθείς αν αναμένει τουρκική αντίδραση επί του πεδίου, ο κ. Έλληνας απάντησε ότι, με βάση τα δεδομένα των τελευταίων ημερών, δεν βλέπει κάτι τέτοιο και δήλωσε αρκετά αισιόδοξος.

«Δεν το βλέπω. Βλέπω ότι αυτά που κάνει και λέει η Τουρκία τις τελευταίες δύο μέρες είναι αρκετά για εσωτερική κατανάλωση, αλλά ταυτόχρονα δεν φαίνεται να ανησυχούν την Ελλάδα ή τους άλλους ώστε να μην προχωρήσουν», ανέφερε, προσθέτοντας ότι για να υπάρξει βεβαιότητα πρέπει να φανεί τι θα συμβεί.

Πηγή: ΚΥΠΕ