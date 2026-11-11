Στη Λευκωσία η 2η τριμερής συνάντηση των Προέδρων των Κοινοβουλίων Κύπρου, Αιγύπτου και Ελλάδας

Από κυπριακής πλευράς θα συμμετάσχουν επίσης ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Γιώργος Κάρουλλας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Νίκος Γεωργίου και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού Πανίκος Λεωνίδου.

Την αιγυπτιακή πλευρά θα εκπροσωπήσουν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου Sameh Hassan Shoukry, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας και Περιβάλλοντος και πρώην Υπουργός Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων Tarek El Molla, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Πρόεδρος της Ομάδας Φιλίας Αιγύπτου-Κύπρου Tarek Radwan.

Από τη Βουλή των Ελλήνων θα παρευρεθούν οι βουλευτές και μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων Ελευθέριος Κτιστάκης και Κωνσταντίνα Γιαννακοπούλου.

Την έναρξη των εργασιών θα κηρύξει η Πρόεδρος της Βουλής. Θα ακολουθήσουν εισαγωγικές ομιλίες από τους κ. Badawy και Κακλαμάνη.

Οι τρεις θεματικές ενότητες της συνάντησης αφορούν τον ρόλο της κοινοβουλευτικής διπλωματίας και της συνεργασίας στην οικοδόμηση ειρήνης και σταθερότητας στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο, την ενέργεια ως κινητήρια δύναμη της περιφερειακής συνεργασίας και τις προκλήσεις και ευκαιρίες για την Κύπρο, την Αίγυπτο και την Ελλάδα, καθώς και τη σημασία της ενίσχυσης της κοινοβουλευτικής συνεργασίας με τους νέους στο επίκεντρο.

Ως ομιλητές στις ενότητες έχουν προσκληθεί, εκ μέρους του Υπουργού Εξωτερικών, η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Θεοδώρα Κωνσταντινίδου, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μιχάλης Δαμιανός, καθώς και εκπρόσωποι της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων, του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου και της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Φοιτητικών Ενώσεων.

Με την ολοκλήρωση της συνάντησης θα υιοθετηθεί Κοινή Δήλωση των τριών Προέδρων των Κοινοβουλίων. Θα ακολουθήσουν δηλώσεις τους στα ΜΜΕ.

Πηγή: ΚΥΠΕ