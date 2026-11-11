Δημοσκόπηση Alpha: Η υποχώρηση Χριστοδουλίδη και η ενίσχυση Μαυρογιάννη και Αβέρωφ – Το σχόλιο του Νάσιου Ορεινού

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, την οποία συνοδεύει με τα σχετικά γραφήματα των δύο ερευνών, ο κ. Ορεινός επισημαίνει ότι, παρά το προβάδισμα που εξακολουθεί να διατηρεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, τα σημερινά ποσοστά του είναι χαμηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου εκλογικού κύκλου.

Αντίθετα, όπως σημειώνει, οι Ανδρέας Μαυρογιάννης και Αβέρωφ Νεοφύτου καταγράφουν αισθητά υψηλότερα ποσοστά, τόσο στον πρώτο όσο και στα σενάρια του δεύτερου γύρου.

Από το 33,1% στο 28% ο Χριστοδουλίδης

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει ο εκλογικός αναλυτής, τον Ιούνιο του 2022 ο Νίκος Χριστοδουλίδης συγκέντρωνε 33,1% στην πρόθεση ψήφου για τον πρώτο γύρο των Προεδρικών Εκλογών, έναντι 12,5% του Αβέρωφ Νεοφύτου και 11,9% του Ανδρέα Μαυρογιάννη.

Στη σημερινή δημοσκόπηση του Alpha, ο Νίκος Χριστοδουλίδης καταγράφει 28%, ο Ανδρέας Μαυρογιάννης 22% και ο Αβέρωφ Νεοφύτου 20%.

Η σύγκριση των δύο μετρήσεων καταδεικνύει ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης εμφανίζει μείωση κατά 5,1 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ ο Ανδρέας Μαυρογιάννης καταγράφει αύξηση κατά 10,1 μονάδες και ο Αβέρωφ Νεοφύτου κατά 7,5 μονάδες.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η διαφορά μεταξύ των τριών προσώπων. Τον Ιούνιο του 2022, ο Νίκος Χριστοδουλίδης προηγείτο του δεύτερου κατά 20,6 ποσοστιαίες μονάδες. Στη σημερινή μέτρηση, η διαφορά από τον δεύτερο Ανδρέα Μαυρογιάννη περιορίζεται στις έξι μονάδες.

Αισθητά μικρότερες οι διαφορές στον δεύτερο γύρο

Ακόμη μεγαλύτερες είναι οι διαφοροποιήσεις στα σενάρια του δεύτερου γύρου που παραθέτει ο Νάσιος Ορεινός.

Τον Ιούνιο του 2022, σε υποθετική αναμέτρηση με τον Αβέρωφ Νεοφύτου, ο Νίκος Χριστοδουλίδης συγκέντρωνε 54,8%, έναντι 16,6% του τότε προέδρου του ΔΗΣΥ. Η μεταξύ τους διαφορά ανερχόταν στις 38,2 ποσοστιαίες μονάδες.

Στη νέα δημοσκόπηση, ο Νίκος Χριστοδουλίδης καταγράφει 40% έναντι 35% του Αβέρωφ Νεοφύτου, με τη διαφορά να περιορίζεται στις πέντε μονάδες.

Ανάλογη εικόνα προκύπτει από τη σύγκριση με τον Ανδρέα Μαυρογιάννη. Το 2022, ο Νίκος Χριστοδουλίδης συγκέντρωνε 52,8%, έναντι 20,9% του κ. Μαυρογιάννη, ενώ στη σημερινή έρευνα τα αντίστοιχα ποσοστά διαμορφώνονται στο 45% και 38%.

Οι συγκρίσεις αυτές αποτυπώνουν σημαντική μεταβολή των δημοσκοπικών ποσοστών μεταξύ των δύο περιόδων, αν και αφορούν διαφορετικές χρονικές συγκυρίες και υποθετικά εκλογικά σενάρια.

Η επισήμανση του Νάσιου Ορεινού

Σχολιάζοντας τα ευρήματα, ο εκλογικός αναλυτής αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Με βάση τη σημερινή δημοσκόπηση του Alpha αυτό που θα πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι οι Μαυρογιάννης και Νεοφύτου καταγράφουν αισθητά ψηλότερο ποσοστό στα σενάρια Α αλλά και Β γύρου, ενώ ο ΝΧ, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει ένα προβάδισμα έναντι των υπολοίπων, καταγράφει όμως χαμηλότερο ποσοστό από αυτό του 2022 όταν είχαν πρωταρχίσει να δημοσιεύονται δημοσκοπήσεις της ίδιας εταιρείας».

Η σύγκριση που επιχειρεί ο Νάσιος Ορεινός εστιάζει συνεπώς όχι μόνο στο ποιος προηγείται στη σημερινή δημοσκόπηση, αλλά και στο πώς έχουν διαφοροποιηθεί οι δημοσκοπικές επιδόσεις των τριών προσώπων σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πριν από τις προηγούμενες Προεδρικές Εκλογές.

Η νέα δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε από τη RAI Consultants για λογαριασμό του Alpha Κύπρου, μεταξύ 23 και 30 Οκτωβρίου 2026, με δείγμα 701 ψηφοφόρων και δηλωμένο στατιστικό σφάλμα ±3,7%.