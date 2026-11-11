Κατά την είσοδο του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, στον χώρο διεξαγωγής της COP31, στην Αττάλεια, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, είχε σύντομη συνομιλία μαζί του, κατά την οποία εξέφρασε την εκτίμηση ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να προχωρήσει η διαδικασία του Κυπριακού μέσω μιας νέας τριμερούς συνάντησης. Ανέφερε χαρακτηριστικά «μπορούμε να πάμε να το κάνουμε».
Γκουτέρες προς Χριστοδουλίδη: «Μπορούμε να πάμε να το κάνουμε» – Η παρέμβαση Μελόνι για συνάντηση Φίτο – Φιντάν στις 20 Νοεμβρίου
Σύντομη συνομιλία των δύο στην COP31 της Αττάλειας, με τον ΓΓ του ΟΗΕ να προαναγγέλλει αναζήτηση ημερομηνιών μετά την επιστροφή του από τις Φιλιππίνες – Πρωτοβουλία Μελόνι για τη συνάντηση Φίτο – Φιντάν στην Άγκυρα
Ο κ. Γκουτέρες ανέφερε ότι προτίθεται να προσκαλέσει τους δύο ηγέτες σε συνάντηση το συντομότερο δυνατό. Όπως ενημέρωσε, μετά την επιστροφή του από τις Φιλιππίνες θα εξετάσει τις διαθέσιμες ημερομηνίες, προκειμένου να καθοριστεί η συνάντηση.
Ο Γενικός Γραμματέας αναμένεται να μεταβεί στις Φιλιππίνες μετά την ολοκλήρωση της παρουσίας του στην Αττάλεια, στις 11 και 12 Νοεμβρίου. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, πρωτοβουλία για τη διευκόλυνση πραγματοποίησης συνάντησης στην Άγκυρα στις 20 Νοεμβρίου μεταξύ του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου και ειδικού απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κυπριακό, Ραφαέλε Φίτο, και του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, φέρεται να έχει αναλάβει η Πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι.
Στόχος της παρέμβασης είναι να διευκολυνθεί η πραγματοποίηση της συνάντησης των δύο αξιωματούχων στην Άγκυρα, με το Κυπριακό να βρίσκεται στο επίκεντρο των επαφών.
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