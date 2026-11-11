Γκουτέρες προς Χριστοδουλίδη: «Μπορούμε να πάμε να το κάνουμε» – Η παρέμβαση Μελόνι για συνάντηση Φίτο – Φιντάν στις 20 Νοεμβρίου

Ο κ. Γκουτέρες ανέφερε ότι προτίθεται να προσκαλέσει τους δύο ηγέτες σε συνάντηση το συντομότερο δυνατό. Όπως ενημέρωσε, μετά την επιστροφή του από τις Φιλιππίνες θα εξετάσει τις διαθέσιμες ημερομηνίες, προκειμένου να καθοριστεί η συνάντηση.

Ο Γενικός Γραμματέας αναμένεται να μεταβεί στις Φιλιππίνες μετά την ολοκλήρωση της παρουσίας του στην Αττάλεια, στις 11 και 12 Νοεμβρίου. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, πρωτοβουλία για τη διευκόλυνση πραγματοποίησης συνάντησης στην Άγκυρα στις 20 Νοεμβρίου μεταξύ του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου και ειδικού απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κυπριακό, Ραφαέλε Φίτο, και του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, φέρεται να έχει αναλάβει η Πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι.

Στόχος της παρέμβασης είναι να διευκολυνθεί η πραγματοποίηση της συνάντησης των δύο αξιωματούχων στην Άγκυρα, με το Κυπριακό να βρίσκεται στο επίκεντρο των επαφών.