Καταζητείται ο 49χρονος Μιχαήλ Καμαρλίγκος για υπόθεση σοβαρών αδικημάτων στην Πάφο – Έκκληση της Αστυνομίας για πληροφορίες (φώτο)

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα υπό διερεύνηση αδικήματα φέρονται να διαπράχθηκαν μεταξύ 31 Οκτωβρίου και 10 Νοεμβρίου 2026, στην επαρχία Πάφου.

Η Αστυνομία καλεί οποιονδήποτε γνωρίζει πληροφορίες που ενδέχεται να βοηθήσουν στον εντοπισμό του 49χρονου να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Πάφου, στον τηλεφωνικό αριθμό 26-806021, με τον πλησιέστερο αστυνομικό σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον αριθμό 1460.