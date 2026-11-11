Τον 49χρονο Μιχαήλ Καμαρλίγκο, από την επαρχία Πάφου, καταζητεί η Αστυνομία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με υπόθεση σοβαρών αδικημάτων.
Καταζητείται ο 49χρονος Μιχαήλ Καμαρλίγκος για υπόθεση σοβαρών αδικημάτων στην Πάφο – Έκκληση της Αστυνομίας για πληροφορίες (φώτο)
Η Αστυνομία ζητά τη βοήθεια του κοινού για τον εντοπισμό του 49χρονου, στο πλαίσιο διερεύνησης αδικημάτων που φέρονται να διαπράχθηκαν μεταξύ 31 Οκτωβρίου και 10 Νοεμβρίου στην επαρχία Πάφου.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα υπό διερεύνηση αδικήματα φέρονται να διαπράχθηκαν μεταξύ 31 Οκτωβρίου και 10 Νοεμβρίου 2026, στην επαρχία Πάφου.
Η Αστυνομία καλεί οποιονδήποτε γνωρίζει πληροφορίες που ενδέχεται να βοηθήσουν στον εντοπισμό του 49χρονου να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Πάφου, στον τηλεφωνικό αριθμό 26-806021, με τον πλησιέστερο αστυνομικό σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον αριθμό 1460.
🚨 #ΚΑΤΑΖΗΤΟΥΜΕΝΟ Πρόσωπο: 49χρονος καταζητείται σχετικά με υπόθεση που διερευνά το #ΤΑΕ Πάφου ➡️https://t.co/DuyNITrtYd #Cyprus #cypolice https://t.co/cgxF3Jdcyp— Αστυνομία Κύπρου (@Cyprus_Police) November 11, 2026
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