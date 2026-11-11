«Διαμάντι για τη δημόσια υπηρεσία» ο Ελίκκος Ηλία: Τον αποθέωσε ο Κωνσταντίνος Ιωάννου – Δύο ενδιαφερόμενοι για τη θέση του απερχόμενου Γενικού Διευθυντή

Μιλώντας στην εκπομπή «Μέρα Μεσημέρι» του ΑΝΤ1, ο κ. Ιωάννου αναφέρθηκε στην επικείμενη αποχώρηση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, Ελίκκου Ηλία, στο τέλος Νοεμβρίου, καθώς και στις διαδικασίες που ενδέχεται να ακολουθηθούν για την πλήρωση της θέσης.

Όπως εξήγησε, υπάρχουν διάφορα ενδεχόμενα, μεταξύ των οποίων η επιλογή προσώπου από το ίδιο το Υπουργείο ή η ανακατανομή Γενικών Διευθυντών μεταξύ υπουργείων.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος δεν επιθυμεί να μετακινηθεί Γενικός Διευθυντής από άλλο Υπουργείο, καθώς κάτι τέτοιο θα επηρέαζε και το έργο άλλου υπουργού.

Ενδιαφέρον από δύο πρόσωπα

Ερωτηθείς κατά πόσον ενδιαφέρονται για τη θέση δύο πρόσωπα που έχουν περάσει τις σχετικές εξετάσεις, ο υπουργός Εσωτερικών ανέφερε ότι, σύμφωνα με την εκτίμησή του, και οι δύο ενδιαφέρονται.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη δυσκολία του ρόλου του Γενικού Διευθυντή, λόγω του μεγάλου εύρους αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Όπως σημείωσε, ακόμη και στελέχη που υπηρετούν στο Υπουργείο και γνωρίζουν πολύ καλά τον δικό τους τομέα, ενδέχεται να μην έχουν αντίστοιχη γνώση των υπόλοιπων τομέων που υπάγονται σε αυτό.

«Διαμάντι για τη δημόσια υπηρεσία» ο Ελίκκος Ηλία

Ιδιαίτερα θερμά λόγια επιφύλαξε ο Κωνσταντίνος Ιωάννου για τον απερχόμενο Γενικό Διευθυντή, Ελίκκο Ηλία, τον οποίο χαρακτήρισε «διαμάντι για τη δημόσια υπηρεσία».

Ο υπουργός τον ευχαρίστησε δημόσια για την προσφορά του, επισημαίνοντας την εργατικότητα, τη συνέπεια και τη θετική του προσέγγιση στην αντιμετώπιση των ζητημάτων που προκύπτουν.

Όπως ανέφερε, ο κ. Ηλία εργάζεται πολλές ώρες, παραμένοντας συχνά στο Υπουργείο μέχρι αργά το απόγευμα, ακόμη και τα Σαββατοκύριακα.

Η αποχώρησή του αναμένεται στο τέλος Νοεμβρίου, με το ζήτημα της διαδοχής του να παραμένει ανοικτό.