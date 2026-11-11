Στο επίκεντρο διπλωματικών χειρισμών βρέθηκε η ονομασία με την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία καταγραφόταν στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην COP31, στην Αττάλεια.
Διπλωματικό παρασκήνιο στην COP31: Η παρέμβαση της ΕΕ για τον όρο «Νότια Κύπρος» στις αναφορές της κυπριακής αποστολής
Η ονομασία «Νότια Κύπρος» εμφανιζόταν ακόμη και στα οχήματα της αυτοκινητοπομπής του Προέδρου της Δημοκρατίας – Μετά την ευρωπαϊκή παρέμβαση αντικαταστάθηκε από το «Κύπρος».
Η τουρκική πλευρά επιχείρησε αρχικά να χρησιμοποιήσει τον όρο «Νότια Κύπρος» σε διάφορες αναφορές που αφορούσαν την κυπριακή αντιπροσωπεία, προκαλώντας κινητοποίηση για την αποτροπή της συγκεκριμένης πρακτικής.
Ειδικότερα, μέχρι και το μεσημέρι της χθεσινής ημέρας, ο όρος «Νότια Κύπρος» εμφανιζόταν στη σήμανση της κυπριακής αποστολής, όπως οι αναγραφές στα οχήματα της αυτοκινητοπομπής του Προέδρου της Δημοκρατίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από παρέμβαση της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τουρκία, η σχετική ορολογία άλλαξε και στις αναφορές άρχισε να χρησιμοποιείται ο όρος «Κύπρος», αντί της ονομασίας «Νότια Κύπρος».
Το ζήτημα, πάντως, παρέμεινε υπό συνεχή παρακολούθηση από τα μέλη της κυπριακής αντιπροσωπείας καθ' όλη τη διάρκεια της παρουσίας του Προέδρου στην Αττάλεια.
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