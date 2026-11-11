Διπλωματικό παρασκήνιο στην COP31: Η παρέμβαση της ΕΕ για τον όρο «Νότια Κύπρος» στις αναφορές της κυπριακής αποστολής

Η τουρκική πλευρά επιχείρησε αρχικά να χρησιμοποιήσει τον όρο «Νότια Κύπρος» σε διάφορες αναφορές που αφορούσαν την κυπριακή αντιπροσωπεία, προκαλώντας κινητοποίηση για την αποτροπή της συγκεκριμένης πρακτικής.

Ειδικότερα, μέχρι και το μεσημέρι της χθεσινής ημέρας, ο όρος «Νότια Κύπρος» εμφανιζόταν στη σήμανση της κυπριακής αποστολής, όπως οι αναγραφές στα οχήματα της αυτοκινητοπομπής του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από παρέμβαση της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τουρκία, η σχετική ορολογία άλλαξε και στις αναφορές άρχισε να χρησιμοποιείται ο όρος «Κύπρος», αντί της ονομασίας «Νότια Κύπρος».

Το ζήτημα, πάντως, παρέμεινε υπό συνεχή παρακολούθηση από τα μέλη της κυπριακής αντιπροσωπείας καθ' όλη τη διάρκεια της παρουσίας του Προέδρου στην Αττάλεια.