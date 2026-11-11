Κοινό μέτωπο των Προέδρων των Κοινοβουλίων Κύπρου, Ελλάδας και Αιγύπτου για το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Με επίκεντρο τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το τουρκολιβυκό μνημόνιο και την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας ολοκληρώθηκε την Τετάρτη (11/11) στη Λευκωσία η 2η Τριμερής Συνάντηση των Προέδρων των Κοινοβουλίων Κύπρου, Αιγύπτου και Ελλάδας.

Στη συνάντηση, που φιλοξενήθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων, συμμετείχαν η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου, ο Πρόεδρος της αιγυπτιακής Βουλής Χεσάμ Μπαντάουι (Hesham Badawy) και ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης, μαζί με κοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες των τριών χωρών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής, κατά τις εργασίες της συνάντησης επισημάνθηκαν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, με ιδιαίτερη αναφορά στις γεωπολιτικές αναταράξεις, τις αναθεωρητικές πολιτικές και την ανάγκη σεβασμού του διεθνούς δικαίου, περιλαμβανομένου του Δικαίου της Θάλασσας.

Στο τραπέζι το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο τουρκολιβυκό μνημόνιο, το οποίο χαρακτηρίζεται στην ανακοίνωση της Βουλής ως «ανυπόστατο, παράνομο και άκυρο».

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, ευχαρίστησε την Αννίτα Δημητρίου για το άμεσο διάβημά της προς τους προέδρους των κοινοβουλίων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των αραβικών κρατών, καθώς και διεθνών και περιφερειακών κοινοβουλευτικών οργανισμών, με το οποίο ζητούσε την καταδίκη της επικύρωσης του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης.

Κατά τη συζήτηση για την ενεργειακή συνεργασία, επισημάνθηκε ότι το συγκεκριμένο μνημόνιο έχει καταγγελθεί στον ΟΗΕ από τις τρεις χώρες, μαζί με άλλους εταίρους τους και την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο ανακοινωθέν.

Οι συμμετέχοντες υπογράμμισαν παράλληλα τη σημασία του σεβασμού της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων κάθε χώρας, καθώς και της επίλυσης των περιφερειακών διαφορών μέσω του διαλόγου και της συνεργασίας.

Κακλαμάνης: Στήριξη στις προσπάθειες του Γκουτέρες για το Κυπριακό

Αναφορά στο Κυπριακό έκανε ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, επαναβεβαιώνοντας την προσήλωση της Ελλάδας στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης εξέφρασε τη στήριξη της Αθήνας στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, με στόχο την επίτευξη μιας αμοιβαία αποδεκτής, δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού, η οποία θα απαλλάσσει την Κύπρο από ξένα στρατεύματα.

Από την πλευρά της, η Αννίτα Δημητρίου αναφέρθηκε στις συνέπειες της τουρκικής εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής, τονίζοντας ότι η Κύπρος αντιλαμβάνεται πλήρως τη σημασία της διεθνούς νομιμότητας και της οικοδόμησης σχέσεων καλής γειτονίας.

Παράλληλα, υπογράμμισε τον ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας ως πυλώνα ασφάλειας και σταθερότητας, αλλά και ως γέφυρας διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρώπης και των χωρών της περιοχής.

Ενεργειακή ασφάλεια και κοινά έργα

Σημαντικό μέρος των εργασιών αφιερώθηκε στην ενεργειακή συνεργασία των τριών χωρών, με τη συμμετοχή του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μιχάλη Δαμιανού.

Ο κ. Δαμιανός χαρακτήρισε τη συνεργασία Κύπρου, Ελλάδας και Αιγύπτου πρότυπο περιφερειακής συνεργασίας, παρουσιάζοντας τους ενεργειακούς σχεδιασμούς και τις προτεραιότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας σε εθνικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σημασία των κοινών δράσεων για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας των τριών χωρών, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά.

Οι πρόεδροι των τριών κοινοβουλίων υπογράμμισαν τη σημασία των ενεργειακών συμφωνιών που έχουν ήδη υπογραφεί και των έργων που έχουν δρομολογηθεί, τονίζοντας την ανάγκη συνέχισης και περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας.

Στην πρώτη θεματική ενότητα συμμετείχε επίσης η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Εξωτερικών, Θεοδώρα Κωνσταντινίδου, η οποία αναφέρθηκε στις προτεραιότητες της κυπριακής εξωτερικής πολιτικής και στη σημασία της τριμερούς συνεργασίας για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή.

Κοινή πρωτοβουλία για τους νέους

Στην τρίτη θεματική ενότητα, που αφορούσε τη συμμετοχή των νέων στις πολιτικές και θεσμικές διαδικασίες, υιοθετήθηκε πρόταση της Αννίτας Δημητρίου για τη διοργάνωση κοινής συνάντησης εκπροσώπων φορέων νεολαίας από την Κύπρο, την Ελλάδα και την Αίγυπτο.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα των τριών κοινοβουλίων, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και την υποβολή συγκεκριμένων εισηγήσεων για ζητήματα που απασχολούν τη νέα γενιά.

Τα αποτελέσματα θα τεθούν προς συζήτηση στην επόμενη τριμερή συνάντηση και θα εξεταστούν από τα τρία κοινοβούλια.

Κοινή δήλωση και επόμενη συνάντηση στην Αίγυπτο

Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με την υιοθέτηση Κοινής Δήλωσης, η οποία, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Βουλής, αποτυπώνει τη δέσμευση των τριών πλευρών για συνέχιση του θεσμοθετημένου διαλόγου και προώθηση συντονισμένων κοινοβουλευτικών δράσεων.

Η τρίτη Τριμερής Συνάντηση των Προέδρων των Κοινοβουλίων Κύπρου, Αιγύπτου και Ελλάδας θα πραγματοποιηθεί στην Αίγυπτο.