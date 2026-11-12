€6,6 εκατ. στα κόμματα, €6,9 εκατ. στους βουλευτές και €5 εκατ. στους συνεργάτες τους

Η κρατική χρηματοδότηση των κοινοβουλευτικών κομμάτων, ύψους €6,6 εκατ., θα καταβληθεί στις αρχές Ιανουαρίου, με βάση τα ποσοστά που εξασφάλισαν στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές. Επιπρόσθετα, στον προϋπολογισμό προβλέπονται €50.000 για τις συνεισφορές των κοινοβουλευτικών κομμάτων προς τα αντίστοιχα πολιτικά κόμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, €100.000 για την επιχορήγησή τους με σκοπό τη διαφώτιση για το Κυπριακό και €314.000 για τη χρηματοδότηση των οργανώσεων νεολαίας τους.

Ζωντανές μεταδόσεις από τις επιτροπές

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία αγοράς και εγκατάστασης συστημάτων για τη ζωντανή απευθείας μετάδοση των εργασιών των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Το έργο περιλαμβάνει, επίσης, την προμήθεια μεταφραστικών συστημάτων και την εκτέλεση άλλων συναφών εργασιών, με στόχο την αναβάθμιση των τεχνικών δυνατοτήτων της Βουλής και τη διευκόλυνση της πρόσβασης του κοινού στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η εγκατάσταση των συστημάτων αναμένεται να ολοκληρωθεί, εκτός απροόπτου, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Πρόνοια €30.000 για το νέο κτήριο

Στις πρόνοιες του προϋπολογισμού περιλαμβάνεται και ποσό €30.000 για την προετοιμασία των διαδικασιών που θα απαιτηθούν για την ανέγερση νέου κτηρίου της. Όπως αναφέρει σε σημείωμά του προς την Επιτροπή Οικονομικών ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής της Βουλής, Ανδρέας Χριστοδούλου, το κονδύλι θα επιτρέψει, εφόσον ληφθεί σχετική πολιτική απόφαση εντός του επόμενου έτους, την επικαιροποίηση των εγγράφων που απαιτούνται για την προκήρυξη του διαγωνισμού.

Η προοπτική ανέγερσης νέου κτηρίου συνδέεται με τις αυξανόμενες στεγαστικές και λειτουργικές ανάγκες του Κοινοβουλίου. Το υφιστάμενο κτήριο διαμορφώθηκε το 1960, προκειμένου να στεγάσει το νεοσύστατο τότε Κοινοβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Παρά τις σημαντικές παρεμβάσεις ενίσχυσης και αναβάθμισής του το 2001, πλέον ανταποκρίνεται οριακά στις αυξανόμενες ανάγκες και λειτουργίες του θεσμού χωρίς να καλύπτει επαρκώς τις απαιτήσεις ενός σύγχρονου κοινοβουλίου.

Ψηφιοποιείται το ιστορικό αρχείο της Βουλής

Σημαντική πρόνοια στον προϋπολογισμό αφορά την καταγραφή, ταξινόμηση, ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση του ιστορικού αρχειακού υλικού της Βουλής και των Προέδρων της, το οποίο καλύπτει την περίοδο 1960-1980. Το αρχείο περιλαμβάνει ιστορικά έγγραφα, αλληλογραφία και άλλα τεκμήρια που συνδέονται με την πορεία του Κοινοβουλίου και σημαντικές πολιτικές περιόδους της χώρας.

Το υλικό φυλάσσεται σήμερα σε 28 μεταλλικά έπιπλα τύπου «roneo», γεγονός που καθιστά επιτακτική τη λήψη μέτρων για τη διάσωσή του. Όπως επισημαίνεται στο σημείωμα του κ. Χριστοδούλου, η φθορά τόσο των μεταλλικών ερμαρίων όσο και των χάρτινων φακέλων στους οποίους φυλάσσεται το αρχείο δημιουργεί κίνδυνο αλλοίωσης ή ακόμη και καταστροφής σημαντικών ιστορικών τεκμηρίων.

Η υλοποίηση του έργου αναμένεται να διασφαλίσει τη διάσωση, την ταξινόμηση και τη συστηματική τεκμηρίωση του αρχειακού υλικού. Σε μεταγενέστερο στάδιο προγραμματίζεται, μάλιστα, η δημιουργία διαδικτυακής εφαρμογής, μέσω της οποίας το ψηφιοποιημένο αρχείο θα είναι προσβάσιμο σε ερευνητές, μελετητές και στο ευρύ κοινό.