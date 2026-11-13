Στην Άγκυρα ο Φίτο - Διασυνδέει ευρωτουρκικά με Κυπριακό

Η επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό από το σημείο όπου διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά το 2017 παραμένει, σύμφωνα με τη Λευκωσία, βασική προϋπόθεση για ουσιαστική πρόοδο στις σχέσεις Τουρκίας – Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μήνυμα αυτό αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των επαφών του ειδικού απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κυπριακό, Ραφαέλε Φίτο, ο οποίος μεταβαίνει στις 20 Νοεμβρίου στην Άγκυρα, όπου θα συναντηθεί με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν. Στην ατζέντα βρίσκονται τα τρία βασικά αιτήματα της Τουρκίας προς την ΕΕ και η προοπτική επανέναρξης των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η επίσκεψη του κ. Φίτο στην Τουρκία, εντάσσεται στο πλαίσιο των επαφών για τα ζητήματα που απασχολούν τις σχέσεις Άγκυρας – Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Κυπριακό αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό μέρος των συζητήσεων, καθώς η κυπριακή πλευρά επιμένει ότι η πρόοδος στα ευρωπαϊκά αιτήματα της Τουρκίας δεν μπορεί να εξελίσσεται ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις και τις εκκρεμότητες που αφορούν την Κυπριακή Δημοκρατία.

Το Κυπριακό ως βασική προϋπόθεση

Η θέση της Λευκωσίας είναι ότι το κλειδί για την πρόοδο στα ζητήματα που ενδιαφέρουν την τουρκική πλευρά σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, παραμένει η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο στο οποίο διακόπηκαν, στο Κραν Μοντανά το 2017. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η κυπριακή πλευρά επιδιώκει να υπάρξει πρώτα ουσιαστική κινητικότητα μέσα από τις επόμενες επαφές, με στόχο τη σύγκληση τριμερούς συνάντησης και, στη συνέχεια, μιας διευρυμένης συνάντησης σε μορφή 5+1. Το ζητούμενο είναι η διαδικασία να μην περιοριστεί σε μια ακόμη συνάντηση, αλλά να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για πραγματική επανέναρξη των συνομιλιών.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο στόχος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, όπως μεταφέρεται από διπλωματικές πηγές, είναι είτε να επιτευχθεί επανέναρξη των διαπραγματεύσεων εντός της θητείας του, είτε να διαμορφωθεί ένα τέτοιο πλαίσιο προόδου, ώστε να παραδώσει στον διάδοχό του μια διαδικασία που θα μπορεί να επαναρχίσει με ουσιαστικές προοπτικές.

Η Λευκωσία απορρίπτει, παράλληλα, τη λογική να προηγηθεί η ικανοποίηση των τουρκικών αιτημάτων προς την ΕΕ και στη συνέχεια να αρχίσει η συζήτηση για το Κυπριακό. Όπως επισημαίνεται, δεν μπορεί να απαιτείται από την ελληνοκυπριακή πλευρά να συμφωνήσει εκ των προτέρων σε συγκεκριμένες διαδικασίες ή αποτελέσματα ως προϋπόθεση για την επανέναρξη των συνομιλιών, όταν αντίστοιχα η Τουρκία δεν προχωρεί στην έναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό.

Τα 3 ζητήματα που ενδιαφέρουν την Άγκυρα

Στο ευρωπαϊκό σκέλος, τα βασικά ζητήματα που ενδιαφέρουν την Τουρκία είναι ο εκσυγχρονισμός της Τελωνειακής Ένωσης, η απελευθέρωση των θεωρήσεων εισόδου για Τούρκους πολίτες και η συμμετοχή της στο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό μέσο SAFE, που αφορά την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας και των αμυντικών δυνατοτήτων. Η προώθηση των συγκεκριμένων αιτημάτων προϋποθέτει πολιτικές αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ για ορισμένα από αυτά απαιτείται ομοφωνία των κρατών-μελών. Σύμφωνα με διπλωματικές εκτιμήσεις, η απελευθέρωση των θεωρήσεων και το SAFE αντιμετωπίζουν επιφυλάξεις από κράτη-μέλη, με την Ελλάδα να έχει επίσης ενστάσεις σε σχέση με το δεύτερο. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στο ζήτημα της Τελωνειακής Ένωσης, καθώς η Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί ένα από τα 27 κράτη-μέλη που συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η Λευκωσία θεωρεί ότι δεν μπορεί να προχωρήσει η αναβάθμιση της Τελωνειακής Ένωσης χωρίς να αντιμετωπιστούν οι εκκρεμότητες που αφορούν την Κύπρο. Η Λευκωσία επισημαίνει ότι η Τουρκία δεν μπορεί να διεκδικεί αναβάθμιση των σχέσεών της με την ΕΕ, διατηρώντας παράλληλα σε εκκρεμότητα ζητήματα που αφορούν την Κυπριακή Δημοκρατία.

Αισιοδοξία για Σένγκεν

Σε ό,τι αφορά στην ένταξη της Κύπρου στη Ζώνη Σένγκεν, ο στόχος να γίνει εντός του 2027 παραμένει σε ισχύ, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές. Η διαδικασία προχωρεί βάσει του σχεδιασμού και, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, και η τεχνική προετοιμασία από κυπριακής πλευράς έχει ολοκληρωθεί.

Οι εκκρεμότητες αφορούν πλέον τα απαραίτητα νομικά βήματα, καθώς και την πολιτική απόφαση που πρέπει να ληφθεί σε επίπεδο Συμβουλίου της ΕΕ. Ως ορόσημο για τις σχετικές διαδικασίες πιθανόν να είναι η 4η Δεκεμβρίου, κατά την οποία αναμένεται να εξεταστούν ζητήματα στο πλαίσιο του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων.

Σε χθεσινές δηλώσεις του στο Δουβλίνο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, εξέφρασε την προσδοκία ότι η Κύπρος θα καταφέρει να ενταχθεί στη Ζώνη Σένγκεν μέχρι και την 1η Ιουλίου 2027, ημερομηνία έναρξης της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση του «Πολίτη», αναφέρθηκε στο ειδικό ζήτημα που αφορά τα δύο σημεία διέλευσης εντός των Βρετανικών Βάσεων, στο Πέργαμος και στα Στροβίλια, τα οποία αποτελούν μία από τις εκκρεμότητες που πρέπει να διευθετηθούν στο πλαίσιο της διαδικασίας ένταξης της Κύπρου στη Ζώνη Σένγκεν. Όπως προκύπτει από τις σχετικές επαφές, η Λευκωσία βρίσκεται σε συνεννόηση με το Λονδίνο, με στόχο στα δύο οδοφράγματα να εφαρμοστούν έλεγχοι αντίστοιχοι με εκείνους που ισχύουν στα σημεία διέλευσης υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η διευθέτηση που προωθείται προβλέπει την αναβάθμιση των ελέγχων από τη βρετανική πλευρά, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Ζώνης Σένγκεν. Ιδιαίτερη μέριμνα έχει ληφθεί ώστε η λύση να μην επηρεάζει τους Τουρκοκύπριους και την καθημερινή διακίνησή τους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει εξευρεθεί διευθέτηση που ικανοποιεί τις σχετικές ανησυχίες, ενώ η συνεργασία με τους Βρετανούς χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα καλή.

Την ίδια ώρα, οι αντιρρήσεις που είχαν εκφράσει κράτη μέλη της ΕΕ για το συγκεκριμένο ζήτημα φαίνεται να έχουν καμφθεί σε σημαντικό βαθμό, καθώς η προτεινόμενη λύση αντιμετωπίζει τις ανησυχίες που είχαν τεθεί. Παρά την πρόοδο σε τεχνικό επίπεδο, η πολιτική απόφαση παραμένει το καθοριστικό ζητούμενο.