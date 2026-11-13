Οσμή ευνοιοκρατίας σε 160 διορισμούς και προαγωγές: Οι καταγγελίες Κουλία και πώς τοποθετούνται Δαμιανού και Λυσανδρίδης [ηχητικό]

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι καταγγελίες του βουλευτή Ζαχαρία Κουλία για περίπου 160 διορισμούς και προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, καθώς και οι μετακινήσεις έμπειρου προσωπικού από τις Επαρχιακές Διοικήσεις.

Δαμιανού: Δεν μπορούν να προσπεραστούν οι καταγγελίες

Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, Άριστος Δαμιανού, ανέφερε ότι οι καταγγελίες του κ. Κουλία δεν μπορούν να προσπεραστούν με ευκολία, επισημαίνοντας ότι ο ίδιος έχει ενημερωθεί για συγκεκριμένες περιπτώσεις στις οποίες ενδεχομένως υπήρξε ευνοϊκή μεταχείριση.

Όπως εξήγησε, η ουσία των καταγγελιών αφορά διαδικασίες που προέβλεπαν προφορικές συνεντεύξεις, μέσω των οποίων ενδεχομένως κάποιοι υποψήφιοι να έτυχαν ευνοϊκότερης μεταχείρισης.

Σημείωσε ότι το ζήτημα αναμένεται να εξεταστεί στην Επιτροπή Θεσμών ή στην Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής, όπου θα πρέπει να κατατεθούν τα σχετικά στοιχεία.

«Υπάρχει και μια ηθική διάσταση», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η τήρηση του γράμματος του νόμου δεν αποκλείει το ενδεχόμενο στρεβλής μεταχείρισης. Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η διοίκηση θα έπρεπε να είχε κινητοποιηθεί μετά τις καταγγελίες, αντί να τις απορρίψει.

Στο 25% η στελέχωση ορισμένων τμημάτων

Αναφερόμενος στις μετακινήσεις προσωπικού, ο κ. Δαμιανού σημείωσε ότι η Επιτροπή Εσωτερικών εξετάζει το θέμα από τον Σεπτέμβριο του 2025, χωρίς να έχουν δοθεί πειστικές απαντήσεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, παρά το αίτημα για κατάθεση οργανογράμματος, δεν παρουσιάστηκε σχετική τεκμηρίωση, ενώ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού μετακινήθηκαν έμπειροι υπάλληλοι.

Όπως υποστήριξε, σε ορισμένα νευραλγικά τμήματα της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας η στελέχωση περιορίστηκε στο 25% των πραγματικών δυνατοτήτων τους.

Τόνισε ότι εργαζόμενοι με 10, 20 ή 25 χρόνια υπηρεσίας καλούνται να εγκαταλείψουν θέσεις στις οποίες έχουν αποκτήσει σημαντική εμπειρία, χωρίς να έχει εξηγηθεί επαρκώς η αναγκαιότητα των μετακινήσεων.

Λυσανδρίδης: Να επανεξεταστούν οι μετακινήσεις

Από την πλευρά του, ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Γιώργος Λυσανδρίδης εξήγησε ότι είχε εγκριθεί συγκεκριμένο οργανόγραμμα για το Υπουργείο Εσωτερικών, με στόχο τη διατήρηση εξειδικευμένου προσωπικού.

Ωστόσο, όπως ανέφερε, τον Αύγουστο αποφασίστηκε η μετακίνηση περίπου 25 με 30 λειτουργών, κυρίως από τις Επαρχιακές Διοικήσεις, χωρίς τη θέλησή τους.

Διευκρίνισε ότι τις ανακλήσεις αποσπάσεων αποφασίζει το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και όχι το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο έχει ήδη προβεί σε διαβήματα.

Ο κ. Λυσανδρίδης υπογράμμισε ότι οι Επαρχιακές Διοικήσεις εξακολουθούν να χειρίζονται περισσότερες από 100 νομοθεσίες και χρειάζονται επαρκές προσωπικό.

Εισηγήθηκε την επανεξέταση των μετακινήσεων, ιδιαίτερα για υπαλλήλους που πρόκειται να αφυπηρετήσουν σε ένα ή δύο χρόνια, ώστε να δοθεί χρόνος για πρόσληψη και εκπαίδευση αντικαταστατών.

Οι διαδικασίες προαγωγών και οι ΕΟΑ

Σε σχέση με τις καταγγελίες Κουλία, ο κ. Λυσανδρίδης ανέφερε ότι οι διαδικασίες για θέσεις στις κλίμακες Α13 και Α15 προβλέπονται από τη νομοθεσία.

Αποκάλυψε ότι υπήρξε και ο ίδιος υποψήφιος για διευθυντική θέση στην κλίμακα Α15, σημειώνοντας ότι δεν διαπίστωσε κάτι που να τον οδηγούσε να αμφισβητήσει τη διαδικασία, χωρίς να αποκλείει την ύπαρξη προβλημάτων σε άλλες περιπτώσεις.

Πρόσθεσε ότι οι τελικές αποφάσεις λαμβάνονται από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, ενώ ορισμένες ακυρώνονται δικαστικά για διαδικαστικούς λόγους ή λανθασμένες διοικητικές αποφάσεις.

Για τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, ο κ. Δαμιανού ανέφερε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών εξετάζει συγκεκριμένες καταγγελίες για προσλήψεις. Εξέφρασε παράλληλα τη διαφωνία του ΑΚΕΛ με την εξαίρεση των προϋπολογισμών των ΕΟΑ από τη Βουλή, υποστηρίζοντας ότι περιορίζεται ο κοινοβουλευτικός έλεγχος.

Ο κ. Λυσανδρίδης συμφώνησε ότι υπάρχουν ζητήματα εποπτείας που χρειάζονται εξέταση, επισημαίνοντας ότι οι ΕΟΑ δεν έχουν ακόμη στελεχωθεί πλήρως, παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει περίπου δυόμισι χρόνια από την έναρξη λειτουργίας τους.

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ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 13-11-2026