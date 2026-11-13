Milliyet: Η πρόσκληση Χριστοδουλίδη στην COP31 έγινε από τη Γραμματεία της Συνόδου

Σε πρωτοσέλιδο δημοσίευμά της, η Milliyet γράφει ότι η διαδικασία πρόσκλησης του Κύπριου Προέδρου ήρθε στο προσκήνιο μετά την απόφαση του Ερντογάν να μην τον υποδεχθεί κατά την έναρξη της Συνόδου των Ηγετών.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, τη διαδικασία των προσκλήσεων και την επίσημη εγγραφή ανέλαβε η Γραμματεία της Σύμβασης-Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC), επικεφαλής της οποίας είναι ο Σάιμον Στιλ.

Αντίθετα, ο Τουφάν Ερχιουρμάν και ο «πρωθυπουργός» του ψευδοκράτους, Ουνάλ Ουστέλ, ταξίδεψαν στην Αττάλεια έπειτα από προσωπικές προσκλήσεις που έφεραν την υπογραφή του Ερντογάν, αναφέρει η Milliyet.

Η εφημερίδα επικαλείται δημοσίευμα της ελληνικής Καθημερινής στις 11 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το οποίο ο Τούρκος Πρόεδρος είχε στείλει προσκλήσεις στους ηγέτες 26 κρατών-μελών της ΕΕ, εξαιρώντας τον Νίκο Χριστοδουλίδη.

Όπως γράφει, η κυπριακή πλευρά έθεσε το ζήτημα στην Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων της ΕΕ, επισημαίνοντας ότι δεν είχε λάβει επίσημη πρόσκληση από την Τουρκία.

Κατά τις πληροφορίες της Milliyet, μετά από διπλωματικές επαφές των ευρωπαϊκών θεσμών με την Άγκυρα, στις 9 Οκτωβρίου ξεκίνησε νέα διαδικασία προσκλήσεων. Στο πλαίσιό της, η διοργάνωση της COP31 έστειλε προσκλήσεις και στα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ μέσω Βρυξελλών.

Η εφημερίδα σχολιάζει ότι έτσι διασφαλίστηκε η συμμετοχή του Χριστοδουλίδη μέσω διεθνούς οργανισμού, ενώ παράλληλα διατηρήθηκε η διπλωματική στάση της Άγκυρας απέναντι στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Η Milliyet αναφέρεται επίσης στις αντιδράσεις του κυπριακού Τύπου, παραθέτοντας τον τίτλο της εφημερίδας Πολίτης «Πόλεμος συμβολισμών στην Αττάλεια».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Ερχιουρμάν έγινε δεκτός στο αεροδρόμιο από υψηλόβαθμους διπλωμάτες και στη Σύνοδο από τον ίδιο τον Ερντογάν. Τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο στελέχη της υπηρεσίας πρωτοκόλλου του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών.

Η εφημερίδα σημειώνει ακόμη ότι ο Ερντογάν αποχώρησε από τον χώρο υποδοχής όταν εισήλθε ο Κύπριος Πρόεδρος. Επίσης, σύμφωνα με το δημοσίευμα, όταν ο Χριστοδουλίδης άρχισε την ομιλία του, τα μέλη της τουρκικής αντιπροσωπείας αφαίρεσαν τα ακουστικά της ταυτόχρονης διερμηνείας.

Πηγή: ΚΥΠΕ