Προτεραιότητα για το Υπουργείο Άμυνας αποτελεί η αμυντική βιομηχανία, καθώς η ανάπτυξή της μπορεί να προσφέρει περισσότερες επιλογές και δυνατότητες για την ενίσχυση της Εθνικής Φρουράς, αλλά και να προσθέσει έναν ακόμη κλάδο στην οικονομία, δήλωσε την Παρασκευή ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας.
Πάλμας: Προτεραιότητα η αμυντική βιομηχανία για το Υπουργείο Άμυνας
Η ανάπτυξή της μπορεί να ενισχύσει τεχνολογικά την Εθνική Φρουρά και να συμβάλει στην οικονομία, ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών.
Ο κ. Πάλμας μιλούσε ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, η οποία εξέτασε τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου για το 2027. Όπως ανέφερε, «το όφελος είναι διπλό»: αναπτύσσεται μια βιομηχανία που συνεισφέρει στην οικονομία και, παράλληλα, η Εθνική Φρουρά μπορεί να παραγγέλνει μέσω αυτής προϊόντα που θα την εμπλουτίσουν τεχνολογικά.
Ο Υπουργός σημείωσε ότι η αμυντική βιομηχανία αναπτύσσει τεχνολογικά προγράμματα που είναι «πολύ σημαντικά και μπορούν να προσθέσουν στα εξοπλιστικά προγράμματα» της Εθνικής Φρουράς.
Αναφερόμενος στους στόχους του Υπουργείου, ο κ. Πάλμας είπε ότι βασικός γνώμονας είναι η διασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Για την αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, πρόσθεσε, έχουν τεθεί στόχοι που στηρίζονται σε τρεις κύριους πυλώνες δράσης.
Ο πρώτος αφορά την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος και των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Εθνικής Φρουράς. Ο δεύτερος περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την ενίσχυση της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας της Εθνικής Φρουράς απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Ο τρίτος αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ψηφιακή μετάβαση του Υπουργείου, με στόχο την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών.
Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας, Στέλιος Κουντούρης, ανέφερε ότι οι συνολικές δαπάνες σε σχέση με το ΑΕΠ ανέρχονται περίπου στο 2,2% για το 2027 και στο 2,11% για το 2028, συμπεριλαμβανομένου του SAFE.
Για τον τομέα της αμυντικής θωράκισης, το ποσοστό επί του ΑΕΠ ανέρχεται στο 1,06% για το 2027 και περίπου στο 1% για το 2028. Για το 2026, βρίσκεται στο 0,73%.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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