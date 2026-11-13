Στο 3,1% ο ρυθμός ανάπτυξης οικονομίας το τρίτο τρίμηνο 2026

Συγκεκριμένα, με βάση τα στοιχεία, ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ, εποχικά προσαρμοσμένος, κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026 είναι θετικός και υπολογίζεται σε 3,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Ο θετικός ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ οφείλεται κυρίως στους τομείς: «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, «Επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων», «Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες», «Κατασκευές» και «Ενημέρωση και Επικοινωνίες».

Σε τριμηνιαία βάση, δηλαδή σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2026, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,5% από 1,2% το δεύτερο τρίμηνο και 0,7% το τρίτο τρίμηνο του 2025.

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Στην ευρωζώνη, το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,3% το τρίτο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους κατά 1,5% στην ΕΕ. Το προηγούμενο τρίμηνο, η ετήσια αύξηση ήταν 1,2% στην ευρωζώνη και 1,4% στην ΕΕ .

Τους ψηλότερους ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης, κατέγραψαν το τρίτο τρίμηνο του 2026 η Ιρλανδία (3,6%) και Πολωνία (3,6%).

Όπως επεξηγεί η Eurostat, η προκαταρκτική εκτίμηση για το ΑΕΠ της Ιρλανδίας ταξινομείται ως προϊόν της σειράς «Frontier Series» της Κεντρικής Στατιστικής Υπηρεσίας (CSO). Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά την ερμηνεία αυτής της εκτίμησης, σημειώνεται, καθώς πρόκειται για πειραματική εργασία που βασίζεται σε ελλιπείς πηγές δεδομένων. Η εν λόγω προκαταρκτική εκτίμηση στηρίζεται κατά κύριο λόγο σε στοιχεία παραγωγής και, ως εκ τούτου, ενδέχεται να αναθεωρηθεί με την πάροδο του χρόνου, όταν ενσωματωθούν τα αποτελέσματα που αφορούν την πλευρά των δαπανών.

Στη Σουηδία ο ρυθμός ανάπτυξης έπεσε στο 2,8% από 3,3% το δεύτερο τρίμηνο του 2026.

Ρυθμό ανάπτυξης 2,7% πέτυχε και η Ισπανία από 2,6% το δεύτερο τρίμηνο ενώ στη Βουλγαρία διαμορφώθηκε στο 2,5% από 2,6%.

Σε τριμηνιαία βάση, δηλαδή σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2026, το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,4% στην ευρωζώνη και κατά 0,5% στην ΕΕ. Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, το ΑΕΠ είχε αυξηθεί σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2026 κατά 0,6% στην ευρωζώνη και κατά 0,7% στην ΕΕ.